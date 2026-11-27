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Для граждан и бизнеса: какие изменения в налоговой системе ожидают россиян

Для граждан и бизнеса: какие изменения в налоговой системе ожидают россиян - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Для граждан и бизнеса: какие изменения в налоговой системе ожидают россиян

Изменения в налоговой системе, касающиеся бизнеса и простых россиян, одобрила Государственная Дума РФ. Какие именно новшества введут, в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T17:05

2026-11-27T17:05

2026-11-27T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Изменения в налоговой системе, касающиеся бизнеса и простых россиян, одобрила Государственная Дума РФ. Какие именно новшества введут, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доцент кафедры административного и финансового права Российского государственного университета правосудия Наталья Голикова.Одним из нововведений является то, что регионы смогут сами вводить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для отдельных видов деятельности."Региональные льготы по УСН были всегда. Законодатель на уровне субъекта, принимая закон Республики Крым о введении упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и организаций, мог всегда предусматривать пониженные ставки. Особенно это удобно для поддержки депрессивных регионов, которые требуют дополнительного финансирования. Но эти поправки касаются того, что теперь законодатель ограничивает виды экономической деятельности, по которым регионы могут применять пониженные ставки", - пояснила гостья студии.Так, по ее информации, базовая ставка по УСН составляет 6%, если предприниматель платит со всего дохода, и - 15%, если платит доход минус расход."Республика Крым устанавливает ставки в размере 4%, когда я плачу весь доход, и, соответственно, 10% - доход минус расход. Но теперь из этого перечня, когда мы могли всем поставить пониженную ставку, исключены, например, общепит, торговля и еще ряд видов деятельности, по которым регионы устанавливать эти льготные ставки не могут. То есть фактически мы понимаем, что оптово-розничная торговля, IT-сектор, строительство и ремонт будут платить теперь уже по базовым ставкам", - обратила внимание специалист.Важной поправкой в налоговой системе также станет введение в общую прогрессивную шкалу НДФЛ (налога на доходы физических лиц) с дивидендов, процентов по вкладам и продаже ценных бумаг."Прогрессивная шкала НДФЛ подразумевает раздельный учет доходов налогоплательщика физического лица. Соответственно, если я зарабатываю один миллион в год, то я плачу с миллиона 13 тысяч НДФЛ, условно, совокупный доход в год. Но я также могу в этом отчетном периоде, допустим, продать квартиру, машину, дачу и получить дополнительный доход, заработав еще пять миллионов с продажи. И этот НДФЛ будет считаться как совокупный", - пояснила Наталья Голикова.Соответственно, гражданин, заработав миллион на работе и пять миллионов с продаж, сразу попадает под прогрессивную шкалу и уже будет платить не 13, а 15% налога, сказала она.До 2028 года будет продлен переходный период по ЕСХН (единому сельскохозяйственному налогу) для сельхозпроизводителей – это мера по поддержке бизнеса."Там есть важное правило: 70% этого дохода должно быть от производства. То есть я не просто продаю молоко, я его у себя на ферме произвожу и перерабатываю. Но сельхозпроизводители очень зависят от конъюнктуры, внешнеэкономической ситуации, погоды и т.д., бывает потеря урожая. Мы живем в достаточно непростых реалиях, и производитель иногда физически не может подтвердить эти 70%, и эта поправка как раз для них. Им дана отсрочка до 2028 года - если у них есть объективные причины, им разрешат остаться на этом налоговом режиме и платить 6% налога", - объяснила она.Мера, касающееся и обычных россиян, появится в налоговой среде в далеком будущем - уплата НДС в 22% на товары с зарубежных маркетплейсов. Речь идет о ввозе товаров из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, обозначила эксперт.По ее словам, вплоть до 2027 года еще действует правило по освобождению от таможенных пошлин и НДС в отношении товаров, которые не превышают по стоимости 200 евро и по весу 31 килограмм. Но в скором будущем все, что будут привозить не из стран Евразийского экономического союза, например из Казахстана, Армении и Кыргызстана, вне зависимости от стоимости и веса, будет облагаться НДС."НДС будет начислен на все, но будет постепенный переход: в 2027 году — 7% , в 2028 — 14%, а в 2029 уже - 22%. Мы поддерживаем отечественных производителей, для того чтобы цены на импортные товары не были значительно ниже, чем российские. Это - одна из мер, которая будет выравнивать цены и, конечно же, пополнит бюджет", - констатировала Наталья Голикова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путину доложили о росте налоговых поступлений в РоссииБюджет Крыма получил более 93 миллиардов рублей от налоговГосдума приняла во втором чтении бюджет на трехлетку: что добавили

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, федеральная налоговая служба (фнс), мнения, государственная дума рф, закон и право, ндс, новости