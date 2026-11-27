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Директор Никитского ботсада стал председателем Совета ботанических садов России
Директор Никитского ботсада стал председателем Совета ботанических садов России - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Директор Никитского ботсада стал председателем Совета ботанических садов России
Директор Никитского ботанического сада — национального научного центра РАН, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Плугатарь единогласно избран... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T21:58
2026-11-27T21:58
2026-11-27T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Директор Никитского ботанического сада — национального научного центра РАН, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Плугатарь единогласно избран председателем Совета ботанических садов России. Об этом сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.Выборы председателя Совета ботанических садов России прошли 25 ноября 2026 года в Москве, на площадке Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Плугатарь также избран сопредседателем Научного совета ботанических садов СНГ, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выбрали королеву и принцессу бала хризантем Уникальный и научный: 215 лет Никитскому ботаническому саду Ученые Никитского ботсада изучают тропические леса Вьетнама
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никитский ботанический сад, россия, крым, новости крыма
Директор Никитского ботсада стал председателем Совета ботанических садов России
Директор Никитского ботсада Плугатарь стал председателем Совета ботанических садов России