https://crimea.ria.ru/20261127/chto-proiskhodit-s-energosistemoy-kryma--otvet-ministra-1161446613.html
Что происходит с энергосистемой Крыма – ответ министра
Что происходит с энергосистемой Крыма – ответ министра - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Что происходит с энергосистемой Крыма – ответ министра
Технические работы в Крыму ведутся как на объектах генерации, так и на высоковольтных сетях. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T13:20
2026-11-27T13:20
2026-11-27T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Технические работы в Крыму ведутся как на объектах генерации, так и на высоковольтных сетях. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.В Крыму с 25 ноября действуют ограничения подачи электроэнергии на 30%. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, этот период продлится не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От 3 до 6 часов: в Крыму введены ограничения режима потребления электроэнергии Свет вернётся — не сгорит ли техника? Инженер дал важный совет на время отключений Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда
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Что происходит с энергосистемой Крыма – ответ министра
Энергосистему Крыма восстановят в ближайшее время – Владимир Воронкин
13:20 27.11.2026 (обновлено: 14:44 27.11.2026)