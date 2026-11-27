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Бесперебойную работу коммунальных систем обеспечили в микрорайоне Симферополя
Бесперебойную работу коммунальных систем обеспечили в микрорайоне Симферополя - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Бесперебойную работу коммунальных систем обеспечили в микрорайоне Симферополя
В микрорайоне "Жигулина Роща" в Симферополе, включая квартал "Мраморный", в полном объеме выполнено поручение главы республики Сергея Аксенова по обеспечению... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T16:10
2026-11-27T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В микрорайоне "Жигулина Роща" в Симферополе, включая квартал "Мраморный", в полном объеме выполнено поручение главы республики Сергея Аксенова по обеспечению бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГК "Эндемос".В многоквартирных домах проведен комплекс технических мероприятий, направленных на стабильную работу отопления, холодного и горячего водоснабжения и лифтовых систем.Решение проработано совместно со специалистами министерства топлива и энергетики Республики Крым и ГУП РК "Крымэнерго". Оно позволяет разделить нагрузку бытовых и коммунальных электроприемников многоквартирных домов. Теперь при введении сетевым оператором плановых ограничений электроснабжения отключается только бытовая нагрузка, а коммунальные инженерные системы продолжают получать питание.Власенко также поблагодарил главу Республики Крым за поддержку и внимание к вопросам обеспечения жизнедеятельности жителей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, жкх, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В микрорайоне "Жигулина Роща" в Симферополе, включая квартал "Мраморный", в полном объеме выполнено поручение главы республики Сергея Аксенова по обеспечению бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГК "Эндемос".
В многоквартирных домах проведен комплекс технических мероприятий, направленных на стабильную работу отопления, холодного и горячего водоснабжения и лифтовых систем.
"Мы стремились не откладывать этот вопрос, не ждали поручений, заранее искали собственные пути решения сложившейся ситуации и реализовали их одними из первых. Для нас приоритетен вопрос безопасности всех жителей микрорайона, особенно маломобильных граждан, пожилых людей и семей с детьми", — отметил соучредитель ГК "Эндемос" Тимур Власенко, его слова приводит пресс-служба.
Решение проработано совместно со специалистами министерства топлива и энергетики Республики Крым и ГУП РК "Крымэнерго". Оно позволяет разделить нагрузку бытовых и коммунальных электроприемников многоквартирных домов. Теперь при введении сетевым оператором плановых ограничений электроснабжения отключается только бытовая нагрузка, а коммунальные инженерные системы продолжают получать питание.
Власенко также поблагодарил главу Республики Крым за поддержку и внимание к вопросам обеспечения жизнедеятельности жителей региона.
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