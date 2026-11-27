https://crimea.ria.ru/20261127/bespereboynuyu-rabotu-kommunalnykh-sistem-obespechili-v-mikrorayone-simferopolya-1161458678.html

Бесперебойную работу коммунальных систем обеспечили в микрорайоне Симферополя

Бесперебойную работу коммунальных систем обеспечили в микрорайоне Симферополя - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Бесперебойную работу коммунальных систем обеспечили в микрорайоне Симферополя

В микрорайоне "Жигулина Роща" в Симферополе, включая квартал "Мраморный", в полном объеме выполнено поручение главы республики Сергея Аксенова по обеспечению... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T16:10

2026-11-27T16:10

2026-11-27T16:10

крым

жкх

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В микрорайоне "Жигулина Роща" в Симферополе, включая квартал "Мраморный", в полном объеме выполнено поручение главы республики Сергея Аксенова по обеспечению бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГК "Эндемос".В многоквартирных домах проведен комплекс технических мероприятий, направленных на стабильную работу отопления, холодного и горячего водоснабжения и лифтовых систем.Решение проработано совместно со специалистами министерства топлива и энергетики Республики Крым и ГУП РК "Крымэнерго". Оно позволяет разделить нагрузку бытовых и коммунальных электроприемников многоквартирных домов. Теперь при введении сетевым оператором плановых ограничений электроснабжения отключается только бытовая нагрузка, а коммунальные инженерные системы продолжают получать питание.Власенко также поблагодарил главу Республики Крым за поддержку и внимание к вопросам обеспечения жизнедеятельности жителей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жкх, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма