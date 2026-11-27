https://crimea.ria.ru/20261127/armiya-rossii-nastupaet-po-vsem-frontam--katastroficheskie-poteri-kieva-za-nedelyu-1161448538.html

Армия России наступает по всем фронтам – катастрофические потери Киева за неделю

Армия России наступает по всем фронтам – катастрофические потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Армия России наступает по всем фронтам – катастрофические потери Киева за неделю

За неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов, нанесли 12 групповых ударов по Украине, а также уничтожили 14 сухогрузов с вооружением... РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T13:45

2026-11-27T13:45

2026-11-27T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. За неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов, нанесли 12 групповых ударов по Украине, а также уничтожили 14 сухогрузов с вооружением для ВСУ и почти 8 тысяч боевиков. Об этом сообщает Минобороны в сводке из зоны СВО за минувшую неделю.В течение недели подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор Харьковской области.В зоне ответственности группировки противник потерял более 1125 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 56 автомобилей, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Войска "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции. Киев лишился свыше 1490 военнослужащих, двух танков, пяти боевых бронированных машин, 72 автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и пяти станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Разгромили 1145 солдат, 17 боевых бронированных машин, 132 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, ликвидировав более 2375 военных, 44 боевые бронированные машины, 52 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Восток" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Освобожден населенный пункт Барвиновка Запорожской области. В зоне ответственности группировки Киев потерял свыше 1435 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и два артиллерийских орудия.В течение недели подразделения войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям противника, уничтожив до 145 боевиков ВСУ, 100 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли два массированных и 12 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся украинскими боевиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заводы и четыре локомотива: Минобороны перечислило удары по Украине за ночьРоссийские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области Над Крымом и морями сбили беспилотники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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