https://crimea.ria.ru/20261127/arkhitektor-kruzhev-yalty-kak-platon-terbenev-soedinil-yug-i-sever-1161118581.html

Архитектор кружев Ялты: как Платон Тербенев соединил юг и север

Архитектор кружев Ялты: как Платон Тербенев соединил юг и север - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Архитектор кружев Ялты: как Платон Тербенев соединил юг и север

Всякого туриста, кто пройдется по улочкам Ялты, идущим от набережной чуть в горку наверх, впечатлят старинные дома, построенные из серого ялтинского бута. Таких РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T19:08

2026-11-27T19:08

2026-11-27T19:08

ялта

крым

история

архитектура

ливадия

гурзуф

платон тербенев

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Всякого туриста, кто пройдется по улочкам Ялты, идущим от набережной чуть в горку наверх, впечатлят старинные дома, построенные из серого ялтинского бута. Таких в городе и окрестных поселках много, и все они выстроены до революции. Среди них некоторые выделяются сочетанием грубого серого камня и необычного деревянного "кружева". Это особый ялтинский стиль. И придумал его архитектор, живший и работавший в Ялте в последней четверти ХIX века – Платон Тербенев.Талант по наследствуОн родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 1871 года. В роду Тербеневых еще несколько мастеров: отец – Константин Иванович – график-литограф, дед Иван – автор барельефов на фасаде Адмиралтейства, а также серии популярных карикатур, высмеивающих провальное вторжение Наполеона в Россию, дядя Александр – создатель гранитных скульптур атлантов, украшающих Эрмитаж.Сам бог велел Платону выбрать профессию под стать семье и не закапывать наследственный талант. Он учится в Академии Художеств, завоевывает за свои работы в академии две серебряных медали, к 30-ти годам удостаивается звания классного художника 3-й степени. Служит и строит в Петербурге, но к 1881 году, будучи гражданским инженером при департаменте земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ Российской империи, решает круто поменять жизнь.Волей всему случай. Сорокалетний Тербенев командирован в Крым, в Никитский императорский ботанический сад на должность гражданского инженера. Обязанности у него довольно обыденные: постройка бани и прачечной для сотрудников, ремонт дома директора, сараев и конюшен, дорог и подпорных стенок, обслуживание теплиц, водопровода и канализации.Открыв для себя прелести Южного берега, Тербенев, очевидно, чтобы закрепиться на новом месте, предлагает свои услуги для исполнения обязанностей городского архитектора быстро растущей Ялты. Получает место и, засучив рукава, принимается за пристройки, ремонты, строительство ларьков, отхожих мест, водопроводов и сточных канав. С осени 1881 до января 1886 года он работает одновременно на двух должностях: гражданского инженера ботанического сада и городского архитектора.Увидев старательность сотрудника, директор Никитского ботанического сада заказывает Платону Константиновичу работу поинтересней ларьков и канав - проект церкви на 200 человек, маленькой больницы и дома для священника.Архитектор находит неожиданное решение: он совмещает в двухэтажном здании и храм (на втором этаже), и небольшую больницу, и квартиру священника в три комнаты (на первом). При этом храм был трансформируемым: при необходимости алтарь закрывался перегородкой, в зале можно было проводить торжественные светские мероприятия.Церковь, которая и сейчас украшает пространство при входе в Никитский сад, построена в византийском стиле из серого гаспринского бута - того самого местного материала, из которого впоследствии будут построены и все остальные дома авторства Платона Тербенева. Храм освятили во имя Преображения Господня.Дворец для императораВ то время, когда Платон Теребенев стал главным архитектором города, в Ялте начался настоящий строительный бум: вслед за императорской семьей сюда потянулась и свита, а у каждого из свиты была своя "свита"… В городе стали строиться как недорогие, так и первоклассные гостиницы, частные дома расстраивались, чтобы превратить их в сдаваемые внаем меблированные комнаты, десятками возводились небольшие дачи.Лучшие гостиницы располагались на набережной – рядом с лучшими магазинами, банками и клубами, рядом с Городской думой, театром и курзалом. Сейчас от здания гостиницы "Франция" не осталось ничего. Она стояла на месте сквера, в котором располагается нынче памятник чеховской даме с собачкой, но была сильно повреждена во время войны и разобрана. Как выглядел самый фешенебельный отель Ялты в классическом стиле, мы можем увидеть только на старинных открытках.Первый архитектор "Франции" - Платон Константинович Тербенев. Он выстроил основное здание фасадом на набережную и флигель во дворе. Достраивал "Францию" уже другой специалист - архитектор Штакеншнейдер. В результате был построен целый комплекс из трех зданий со слуховыми окнами на крыше, фронтонами по краям и прямоугольным арочным проходом во двор.Может быть, за достройку "Франции" Тербенев не взялся потому, что ему последовало предложение, от которого не отказываются: перестроить Малый дворец в Ливадии, стена главного фасада которого осела.Тербенев лично ездит в Одессу, где нанимает мастеровых, лично занимается закупками материалов для постройки и их доставкой в Ливадию. Усердие Платона Константиновича было оценено: когда в 1890 году начало создаваться Удельное управление императорских имений на Южном берегу "для надзора за строениями в имениях Ливадия, Массандра и Ай-Даниль" на должность архитектора был приглашен Тербенев. Именно он впоследствии вместе с профессором-геологом Головкинским занимался изысканиями по определению места будущего Главного винного подвала в Массандре, а также осуществлял надзор за строительством дворца императора Александра III.Новая недвижимость ЯлтыНастоящим достоянием Ялты стало строительство Тербеневым множества жилых усадеб и домов в городе. По самым беглым подсчетам, Платон Константинович построил на городских улицах не менее 25 зданий, все – в уникальном и неповторимом стиле сочетания камня и деревянного кружева балконов, веранд, кронштейнов, свесов крыш. Этот стиль, присущий именно Южному берегу Крыма, даже имеет собственное название - таврический романтизм. Истоки его, безусловно, Тербенев подсмотрел здесь же, в Крыму: резные деревянные украшения под крышей домов у крымских татар существовали множество веков, как и украшенные деревом широкие свесы кровли. Но Тербенев смешивает южную и северную работу по дереву, заменяет бревенчатые стены северян или южные глинобитные серым бутом, и вот они – узнаваемые дома Тербенева.Один из них - дом баронессы Меллер-Закомельской по улице Чехова. Здесь Тербенев перестроил дом выстроенный ранее по проекту городского архитектора Богдана Грейма. К 1886 году главный дом и флигель усадьбы он украсил множеством резных деревянных элементов, ажурных балконов и галерей. Дача Меллер-Закомельской стала воздушной, легкой, нарядной. В ней многие советские годы располагались корпуса санатория, а после, во времена "дикого капитализма" привлекательное место в самом центре города привлекло застройщиков. Усадьбу отбили общественники, в 2021 году ее включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Крым.Улица Екатерининская – это настоящий заповедник домов авторства Тербенева. Здесь расположены пять зданий, к которым он приложил руку. Самое привлекательное из них – дача барона Александра Жомини, в которой сейчас располагается один из отделов Ялтинского историко-литературного музея.В строительстве особняка, как утверждают местные краеведы, замешана романтическая история. Уже достаточно пожилой барон, дипломат, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Александр Жомини решил строить в Ялте дом, а наблюдать за постройкой стала соседка - 26-летняя Евдокия Дементьева, дочь купца. Когда шикарный дом был построен, Жомини продает его Дементьевой. Поговаривают, причина в том, что отец незаконнорожденной дочери купчихи – сам барон. Усадьба множество лет использовалась как коммунальное жилье, дом изрядно обветшал. Спасать его также взялась общественность, обратившаяся к властям: в самом конце перестройки жильцов отселили, провели капитальный ремонт, в 1991 году здесь разместилась экспозиция музея.Именно Платона Тербенева для строительство фешенебельного курорта в Гурзуфе выбирает купец Губонин. В итоге архитектор спроектировал комплекс зданий нескольких гостиниц и ресторана, окруженных деревянными галереями, колоннами, балконами. Эти украшения зданий стали одной из визитных карточек Гурзуфа. Они хоть и разные, но все вместе визуально создают единый комплекс. Корпуса гостиниц были оборудованы наисовременнейшими удобствами - они были электрифицированы, в них работали лифты, вентиляция, имелась канализация, печное отопление и телефоны.Но еще в самом Гурзуфе Тербенев строит здания для местного населения - аптеку, фельдшерский пункт, почту, телеграф, сберегательную кассу, библиотеку и храм Успенья Пресвятой Богородицы.Дом для семьи с видом на бухтуПлатон Тербенев не был сапожником без сапог. Первый дом для себя и своей семьи он выстроил к 1889 году на улице Аутской (теперь Кирова). Это было небольшое, но красивейшее здание – с застекленными резными верандами, цветными витражами в окнах и дверях. При доме был садик с бассейном. Домик насколько оригинальный, что он неоднократно служил декорациями для кинематографистов. Его можно увидеть в ленте "Отец ищет сына", "Адъютант его превосходительства" и других. А еще в этом красивейшем доме на перекрестке улиц Кирова и Маршака долгие годы жила почетный гражданин Ялты, заведующая научно-экспозиционным отделом Дома-музея Чехова, проработавшая там 70 лет, Анна Ханило.Семейство Тербеневых, в котором было шестеро детей, прожило в доме на Аутской не очень долго: большой семье был нужен новый дом. И Константин Платонович его строит на Чайной горке, теперь это район улицы Сеченова. Из окон дома, строительство которого шло долго и чрезвычайно трудно, открывался прекрасный вид на всю Ялту. Семья смогла въехать в свое новое жилище только в 1902 году, когда Платона Константиновича не стало. Это здание отличается от тех домов, что были ранее спроектированы архитектором: во-первых, ушла эпоха, а во-вторых, за резными балконами и элементами декора фасадов ухаживать в условиях влажности Южного берега сложно. Именно поэтому сохранившаяся деревянная резьба на ялтинских домах – это не только признак эпохи, но и определенный раритет.Венец творенья архитектораК концу жизни Теребенев был причислен к потомственному дворянству, переведен в коллежские советники и имел шесть государственных наград, причем не только российских. Его последней работой на Южном берегу, как и первой, стал божий храм.Росший город очень нуждался в большой и презентабельной церкви. В 1890 году из 26 самых уважаемых граждан города создали Церковно-строительный комитет. Сначала храм задумали возвести на набережной, около соединения ее с нынешней улицей Морской, затем – на месте современной гостиницы "Ореанда". Но лучшим стал третий вариант – на возвышенности у подножья холма Дарсан. Земли для строительства выделил барон Александр Львович Врангель, бывший городской голова города, при котором пост архитектора занимал Тербенев.Храм строился за народные пожертвования, при этом единоразовые взносы от горожан доходили до четырех тысяч рублей. Деньги жертвовала и семья царей Романовых.Проект храма авторства бывшего городского архитектора Платона Тербенева и действующего - Николая Краснова, утвердил лично император Александр III. Храм должен был быть посвящен смерти Александра II от рук террористов-народовольцев.Закладка краеугольного камня состоялась 1 марта 1891 года. Через 11 лет храм построили в русском стиле лучших московских церквей XVII столетия, только окружают его не северные березки, а южные кипарисы. Церковь вышла и впрямь богатой и красивой. Здание выполнено в бело-розовых тонах и украшено множеством декоративных элементов: шатровыми крыльцами, резными узорами, кокошниками. Пять золотых куполов венчают храм, а рядом возвышается 11-колокольная трехъярусная звонница. Если экстерьером собора занимался Тербенев, то внутренним в византийском стиле – Краснов. И, можно сказать, что ялтинский храм строили всем миром: иконы для собора писали в слободе Мстера Владимирской губернии, колокола лили в Москве, в Венеции знаменитый мозаичист Антонио Сальвиатти набирал портрет Александра Невского для южного фасада."Сооружение храма исполнено превосходно, фундаментально, прочно и стильно: русский стиль выдержан замечательно чисто", - писала газета "Крымский курьер", цитируя строительную комиссию, принимавшую готовое храмовое здание.А во главе этой комиссии был знаменитый Александр Бертье-Делагард.Собор освящали в присутствии императора Николая II и императрицы, множества почетных гостей. Ялтинские мальчишки, чтобы увидеть торжество, облепили кипарисы и крыши.К сожалению, сам Тербенев собственный триумф не застал. Об этом факте крымчане узнали только пару лет тому, когда на старинном кладбище около Ливадии сотрудники Ялтинского историко-литературного музея установили место последнего упокоения Платона Константинович Теребенева. Тогда же узнали точную дату его смерти - 22 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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ялта, крым, история, архитектура, ливадия, гурзуф, платон тербенев