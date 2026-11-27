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Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах
Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах
В Крыму на сегодняшний день насчитывается более 140 акваферм, которые за неполный 2026 год произвели 4 800 тонн, и в следующем году планка в пять тысяч ожидаемо РИА Новости Крым, 27.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день насчитывается более 140 акваферм, которые за неполный 2026 год произвели 4 800 тонн, и в следующем году планка в пять тысяч ожидаемо будет преодолена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, в Крыму сегодня насчитывается около 144 хозяйств аквакультуры, продолжают регистрироваться новые предприятия и в этой сфере все более-менее стабильно. За неполный 2026 год произведено уже 4 800 тонн, и это не предел, уверен министр.Он отметил, что структура акваферм, производящих рыбу в Крыму, несложная, поскольку все они делятся на те, что выпускают теплолюбивые и холоднолюбивые виды."Теплолюбивые традиционно для нас: карп, белый амур и толстолоб – три вида рыб, которые могут существовать в одном водоеме и никак не пересекаться в цепочках питания. За счет этого достигается очень высокая плотность рыбы в водоеме, при этом никто не страдает", – рассказал Кратюк.Что касается холодноводных видов рыбы, то они еще не так давно были для Крыма эксклюзивом, а теперь в республике привыкают к тому, что это тоже местный продукт, отметил министр."Холодноводная у нас форель – рыба, которая требует сложных условий содержания с точки зрения инкубации. Потом ее нужно перевести идеально в морскую воду, чтобы в холодное время года, вот сейчас, она начала добирать свою массу в холодной морской воде", – сказал он.Весь процесс до нюансов четко расписан, потому что качество рыбы во многом зависит от того, в каком водоеме выращивается рыба, а поскольку развившаяся в диких условиях в Черном море она обладает совершенно уникальными вкусовыми и экологическими качествами, достойными высокой кулинарии. Это именно тот продукт, на который стоит ориентироваться, добавил Кратюк.Получается все у фермеров довольно успешно, хоть и не без проблем, но масштабирование таких проектов одна из задач, вполне выполнимых, считает он. Есть и новые цели, к которым намерены стремиться вопреки трудностям.Кроме того, в Крыму намерены производить икру."Икра, которая приезжает и инкубируется у нас на территории республики, должна быть, действительно, наша полностью, и соответствовать всем стандартам", – резюмировал министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей Сколько винограда соберут в Крыму Крым - лидер в России по посевам кориандра
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крым, новости крыма, денис кратюк, сельское хозяйство, рыба, рыбоводство
Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах
В Крыму насчитывается более 140 акваферм – за год произведено почти 5 тысяч тонн рыбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму на сегодняшний день насчитывается более 140 акваферм, которые за неполный 2026 год произвели 4 800 тонн, и в следующем году планка в пять тысяч ожидаемо будет преодолена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
По его словам, в Крыму сегодня насчитывается около 144 хозяйств аквакультуры, продолжают регистрироваться новые предприятия и в этой сфере все более-менее стабильно. За неполный 2026 год произведено уже 4 800 тонн, и это не предел, уверен министр.
"Это официально зарегистрировано, документально подтверждено и действительно соответствует качеству... Поэтому планка в 5 000 тонн по обоим видам, тепловодным и холодноводным – а я сейчас только про рыбу исключительно говорю, – она вполне приемлема и будет взята, я думаю, на следующий год. Никаких проблем здесь особых нет", – сказал Кратюк.
Он отметил, что структура акваферм, производящих рыбу в Крыму, несложная, поскольку все они делятся на те, что выпускают теплолюбивые и холоднолюбивые виды.
"Теплолюбивые традиционно для нас: карп, белый амур и толстолоб – три вида рыб, которые могут существовать в одном водоеме и никак не пересекаться в цепочках питания. За счет этого достигается очень высокая плотность рыбы в водоеме, при этом никто не страдает", – рассказал Кратюк.
Что касается холодноводных видов рыбы, то они еще не так давно были для Крыма эксклюзивом, а теперь в республике привыкают к тому, что это тоже местный продукт, отметил министр.
"Холодноводная у нас форель – рыба, которая требует сложных условий содержания с точки зрения инкубации. Потом ее нужно перевести идеально в морскую воду, чтобы в холодное время года, вот сейчас, она начала добирать свою массу в холодной морской воде", – сказал он.
Весь процесс до нюансов четко расписан, потому что качество рыбы во многом зависит от того, в каком водоеме выращивается рыба, а поскольку развившаяся в диких условиях в Черном море она обладает совершенно уникальными вкусовыми и экологическими качествами, достойными высокой кулинарии. Это именно тот продукт, на который стоит ориентироваться, добавил Кратюк.
Получается все у фермеров довольно успешно, хоть и не без проблем, но масштабирование таких проектов одна из задач, вполне выполнимых, считает он. Есть и новые цели, к которым намерены стремиться вопреки трудностям.
"У нас возникает ряд проблем: мы должны выбрать места, тип кормления, правильно подобрать межвидовой гибрид. Как правило, все эти рыбы растут очень быстро, нам же нужно товарное мясо, мы ведь их не выращиваем для красоты или чтобы похвастаться, а такой рост дают только гибриды. И вот здесь, наверное, пока наше самое узкое место. Стараемся эту ситуацию обойти", – поделился Кратюк.
Кроме того, в Крыму намерены производить икру.
"Икра, которая приезжает и инкубируется у нас на территории республики, должна быть, действительно, наша полностью, и соответствовать всем стандартам", – резюмировал министр.
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