https://crimea.ria.ru/20261127/akvafermy-v-krymu-skolko-ryby-vyraschivayut-i-v-kakikh-obemakh-1161331482.html

Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах

Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах - РИА Новости Крым, 27.11.2026

Аквафермы в Крыму: сколько рыбы выращивают и в каких объемах

В Крыму на сегодняшний день насчитывается более 140 акваферм, которые за неполный 2026 год произвели 4 800 тонн, и в следующем году планка в пять тысяч ожидаемо РИА Новости Крым, 27.11.2026

2026-11-27T22:34

2026-11-27T22:34

2026-11-27T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день насчитывается более 140 акваферм, которые за неполный 2026 год произвели 4 800 тонн, и в следующем году планка в пять тысяч ожидаемо будет преодолена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, в Крыму сегодня насчитывается около 144 хозяйств аквакультуры, продолжают регистрироваться новые предприятия и в этой сфере все более-менее стабильно. За неполный 2026 год произведено уже 4 800 тонн, и это не предел, уверен министр.Он отметил, что структура акваферм, производящих рыбу в Крыму, несложная, поскольку все они делятся на те, что выпускают теплолюбивые и холоднолюбивые виды."Теплолюбивые традиционно для нас: карп, белый амур и толстолоб – три вида рыб, которые могут существовать в одном водоеме и никак не пересекаться в цепочках питания. За счет этого достигается очень высокая плотность рыбы в водоеме, при этом никто не страдает", – рассказал Кратюк.Что касается холодноводных видов рыбы, то они еще не так давно были для Крыма эксклюзивом, а теперь в республике привыкают к тому, что это тоже местный продукт, отметил министр."Холодноводная у нас форель – рыба, которая требует сложных условий содержания с точки зрения инкубации. Потом ее нужно перевести идеально в морскую воду, чтобы в холодное время года, вот сейчас, она начала добирать свою массу в холодной морской воде", – сказал он.Весь процесс до нюансов четко расписан, потому что качество рыбы во многом зависит от того, в каком водоеме выращивается рыба, а поскольку развившаяся в диких условиях в Черном море она обладает совершенно уникальными вкусовыми и экологическими качествами, достойными высокой кулинарии. Это именно тот продукт, на который стоит ориентироваться, добавил Кратюк.Получается все у фермеров довольно успешно, хоть и не без проблем, но масштабирование таких проектов одна из задач, вполне выполнимых, считает он. Есть и новые цели, к которым намерены стремиться вопреки трудностям.Кроме того, в Крыму намерены производить икру."Икра, которая приезжает и инкубируется у нас на территории республики, должна быть, действительно, наша полностью, и соответствовать всем стандартам", – резюмировал министр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 12 сельхозпроектов получат гранты на 104 миллиона рублей Сколько винограда соберут в Крыму Крым - лидер в России по посевам кориандра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, денис кратюк, сельское хозяйство, рыба, рыбоводство