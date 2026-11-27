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Аксенов подписал закон о запрете вейпов в Крыму
Аксенов подписал закон о запрете вейпов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.11.2026
Аксенов подписал закон о запрете вейпов в Крыму
Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним будет действовать на территории Республики Крым до 1 марта 2032 года. Соответствующий закон подписал в пятницу, 27... РИА Новости Крым, 27.11.2026
2026-11-27T14:25
2026-11-27T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним будет действовать на территории Республики Крым до 1 марта 2032 года. Соответствующий закон подписал в пятницу, 27 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов.В законе также указано, что розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции в Крыму запрещается в зданиях, строениях организаций отдыха и оздоровления детей и организаций социального обслуживания населения; в местах проведения спортивных соревнований (на период их проведения); на территориях зон отдыха, связанных с использованием водных объектов, в том числе на пляжах; в культовых зданиях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий.Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года."Нарушение запретов, установленных настоящим законом, влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым", - говорится в документе.Накануне Государственный совет Крыма одобрил во втором, окончательном чтении закон о запрете розничной продажи вейпов на территории республики с 1 марта следующего года.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани вслед за Крымом запретили продажу вейповВ Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпаОднозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России
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вейпы, закон и право, сергей аксенов, крым, новости крыма
Аксенов подписал закон о запрете вейпов в Крыму
Аксенов подписал закон о запрете вейпов и ограничении продажи сигарет в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Запрет на продажу вейпов и жидкостей к ним будет действовать на территории Республики Крым до 1 марта 2032 года. Соответствующий закон подписал в пятницу, 27 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов.
"С 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года на территории Республики Крым запрещается розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина", - говорится в тексте документа.
В законе также указано, что розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции в Крыму запрещается в зданиях, строениях организаций отдыха и оздоровления детей и организаций социального обслуживания населения; в местах проведения спортивных соревнований (на период их проведения); на территориях зон отдыха, связанных с использованием водных объектов, в том числе на пляжах; в культовых зданиях, предназначенных для богослужений и религиозных мероприятий.
Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.
"Нарушение запретов, установленных настоящим законом, влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым", - говорится в документе.
Накануне Государственный совет Крыма одобрил
во втором, окончательном чтении закон о запрете розничной продажи вейпов на территории республики с 1 марта следующего года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить
временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла
в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.
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