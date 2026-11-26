https://crimea.ria.ru/20261126/zelenskiy-teraktami-khochet-sprovotsirovat-voynu-rossii-s-nato--mid-1161429039.html

Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД

Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается террористическими актами окончательно сорвать переговоры по украинскому урегулированию и спровоцировать... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T16:44

2026-11-26T16:44

2026-11-26T16:44

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается террористическими актами окончательно сорвать переговоры по украинскому урегулированию и спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Зеленского не волнуют судьбы миллионов людей, в частности, в Западной Европе, которая стала основным донором Украины.Захарова отметила, что Киев, "пытаясь расширить географию конфликта, открыто стремится масштабировать этот конфликт и распространить его на морские акватории за пределами украинской территории".Российский сухогруз "Спарта 2" был атакован двумя беспилотниками 21 ноября в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ. Судно следовало в Калининград. Эвакуация команды не потребовалась. Зеленский признал причастность спецслужб Украины к этому теракту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятсяДругого сценария нет: какую цель преследует Киев в конфликте с РФКрокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу

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россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, украина, россия, нато, коллективный запад