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Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД
Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД
Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается террористическими актами окончательно сорвать переговоры по украинскому урегулированию и спровоцировать... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T16:44
2026-11-26T16:44
2026-11-26T16:44
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается террористическими актами окончательно сорвать переговоры по украинскому урегулированию и спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Зеленского не волнуют судьбы миллионов людей, в частности, в Западной Европе, которая стала основным донором Украины.Захарова отметила, что Киев, "пытаясь расширить географию конфликта, открыто стремится масштабировать этот конфликт и распространить его на морские акватории за пределами украинской территории".Российский сухогруз "Спарта 2" был атакован двумя беспилотниками 21 ноября в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ. Судно следовало в Калининград. Эвакуация команды не потребовалась. Зеленский признал причастность спецслужб Украины к этому теракту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран ЕС и НАТО: что делают украинцы в Африке и к чему готовятсяДругого сценария нет: какую цель преследует Киев в конфликте с РФКрокодила уговорить нельзя: как саммит в Шэньчжэне повлияет на Украину и Европу
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, украина, россия, нато, коллективный запад
Зеленский терактами хочет спровоцировать войну России с НАТО – МИД
Зеленский терактами пытается спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается террористическими актами окончательно сорвать переговоры по украинскому урегулированию и спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Своими безумными действиями глава киевской хунты сознательно пытается спровоцировать прямое столкновение России и стран НАТО, чтобы добиться неконтролируемой эскалации конфликта и окончательно торпедировать переговорный процесс по его урегулированию", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
По ее словам, Зеленского не волнуют судьбы миллионов людей, в частности, в Западной Европе, которая стала основным донором Украины.
Захарова отметила, что Киев, "пытаясь расширить географию конфликта, открыто стремится масштабировать этот конфликт и распространить его на морские акватории за пределами украинской территории".
Российский сухогруз "Спарта 2" был атакован
двумя беспилотниками 21 ноября в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ. Судно следовало в Калининград. Эвакуация команды не потребовалась
. Зеленский признал
причастность спецслужб Украины к этому теракту.
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