https://crimea.ria.ru/20261126/zachem-rossiya-zagovorila-o-voyne-v-otvet-na-provokatsii-estonii-1161430683.html

Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии

Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии

Сомнений нет в том, что Россия права, отвечая Эстонии на ее очередные провокации, жестко и угрожающе. Европе дополнительные предлоги, чтобы враждовать, не... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T19:23

2026-11-26T19:23

2026-11-26T19:23

мнения

андрей перла

политика

прибалтика

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/101339/96/1013399617_0:128:2538:1556_1920x0_80_0_0_ddb1cd284d44b467bff050bf7a284870.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сомнений нет в том, что Россия права, отвечая Эстонии на ее очередные провокации, жестко и угрожающе. Европе дополнительные предлоги, чтобы враждовать, не нужны, а прибалтийские карликовые страны-сателлиты Евросоюза понимают только логику подворотни, где приличному человеку приходится действовать определенным образом, не боясь драки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.На днях в МИД РФ заявили, что действия Эстонии в отношении Российской Федерации являются провокационными, чрезвычайно опасными и "находятся на грани развязывания открытой войны с Россией". Прежде всего в дипломатическом ведомстве к таким действиям отнесли активную поддержку Таллином киевского режима с предоставлением воздушного пространства украинским дронам для атак на РФ. А также препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, репрессии против русскоязычных и "инакомыслящих" жителей страны, не готовых следовать нарративам эстонских властей по тотальному очернению России и, наконец, недавнее решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с РФ.По мнению Перлы, такой ответ Министерства иностранных дел РФ на выходки Эстонии, включая последнюю с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, вполне адекватен тому, в каких условиях происходят упомянутые события."Европе не нужны дополнительные предлоги для того, чтобы враждовать и даже воевать с Россией. Европа, если верить ее главным лидерам, уже не только враждует, но и воюет", – сказал Перла, подчеркнув, что именно по этой причине заявление из Москвы нельзя расценить как повод для нагнетания антироссийской истерии.Что же касается прибалтийских карликовых стран-сателлитов Евросоюза вроде Эстонии, то им такой угрожающий тон не повредит, считает эксперт.Несмотря на примитивность такого примера, это довольно точное описание сегодняшних взаимоотношений между Россией и таким государствами, как Эстония, Литва и Латвия, считает он.И в этом случае ситуация складывается следующим образом. Никакого способа убедить шкета не вести себя таким образом не существует: спокойных просьб он не слышит и не понимает, а правила приличия не вспомнит, потому что никогда с ними не был знаком.А вот напугать его и амбалов можно и нужно, добавил Перла."Не исключено, что столкновение с хозяевами таких шкетов после этого все равно произойдет. Но ты будешь в этом столкновении гораздо лучше себя чувствовать. Вот такая тут логика. Поэтому, да, надо напугать как следует, иначе они так и будут себя вести. Тут не надо строить иллюзий. А вот ожидать, что шкет будет обходить тебя десятой дорогой и побоится впредь оскорблять, потому что по башке получит – вот это запросто", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине

прибалтика

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей перла, политика, прибалтика, россия