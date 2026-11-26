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Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии
Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Зачем Россия заговорила о войне в ответ на провокации Эстонии
Сомнений нет в том, что Россия права, отвечая Эстонии на ее очередные провокации, жестко и угрожающе. Европе дополнительные предлоги, чтобы враждовать, не... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T19:23
2026-11-26T19:23
2026-11-26T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Сомнений нет в том, что Россия права, отвечая Эстонии на ее очередные провокации, жестко и угрожающе. Европе дополнительные предлоги, чтобы враждовать, не нужны, а прибалтийские карликовые страны-сателлиты Евросоюза понимают только логику подворотни, где приличному человеку приходится действовать определенным образом, не боясь драки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.На днях в МИД РФ заявили, что действия Эстонии в отношении Российской Федерации являются провокационными, чрезвычайно опасными и "находятся на грани развязывания открытой войны с Россией". Прежде всего в дипломатическом ведомстве к таким действиям отнесли активную поддержку Таллином киевского режима с предоставлением воздушного пространства украинским дронам для атак на РФ. А также препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, репрессии против русскоязычных и "инакомыслящих" жителей страны, не готовых следовать нарративам эстонских властей по тотальному очернению России и, наконец, недавнее решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с РФ.По мнению Перлы, такой ответ Министерства иностранных дел РФ на выходки Эстонии, включая последнюю с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, вполне адекватен тому, в каких условиях происходят упомянутые события."Европе не нужны дополнительные предлоги для того, чтобы враждовать и даже воевать с Россией. Европа, если верить ее главным лидерам, уже не только враждует, но и воюет", – сказал Перла, подчеркнув, что именно по этой причине заявление из Москвы нельзя расценить как повод для нагнетания антироссийской истерии.Что же касается прибалтийских карликовых стран-сателлитов Евросоюза вроде Эстонии, то им такой угрожающий тон не повредит, считает эксперт.Несмотря на примитивность такого примера, это довольно точное описание сегодняшних взаимоотношений между Россией и таким государствами, как Эстония, Литва и Латвия, считает он.И в этом случае ситуация складывается следующим образом. Никакого способа убедить шкета не вести себя таким образом не существует: спокойных просьб он не слышит и не понимает, а правила приличия не вспомнит, потому что никогда с ними не был знаком.А вот напугать его и амбалов можно и нужно, добавил Перла."Не исключено, что столкновение с хозяевами таких шкетов после этого все равно произойдет. Но ты будешь в этом столкновении гораздо лучше себя чувствовать. Вот такая тут логика. Поэтому, да, надо напугать как следует, иначе они так и будут себя вести. Тут не надо строить иллюзий. А вот ожидать, что шкет будет обходить тебя десятой дорогой и побоится впредь оскорблять, потому что по башке получит – вот это запросто", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужен очень резкий шаг: что значит призыв Трампа к Европе и Украине о мире с РФ Надо менять хозяев: к чему приведет Европу поддержка Украины и что будет делать Россия Путин ответил на вопрос об участии Европы в переговорах по Украине
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мнения, андрей перла, политика, прибалтика, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым.
Сомнений нет в том, что Россия права, отвечая Эстонии на ее очередные провокации, жестко и угрожающе. Европе дополнительные предлоги, чтобы враждовать, не нужны, а прибалтийские карликовые страны-сателлиты Евросоюза понимают только логику подворотни, где приличному человеку приходится действовать определенным образом, не боясь драки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политический обозреватель Андрей Перла.
На днях в МИД РФ заявили, что действия Эстонии в отношении Российской Федерации являются провокационными, чрезвычайно опасными и "находятся на грани развязывания открытой войны с Россией". Прежде всего в дипломатическом ведомстве к таким действиям отнесли активную поддержку Таллином киевского режима с предоставлением воздушного пространства украинским дронам для атак на РФ. А также препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, репрессии против русскоязычных и "инакомыслящих" жителей страны, не готовых следовать нарративам эстонских властей по тотальному очернению России и, наконец, недавнее решение Эстонии закрыть пункты пропуска на границе с РФ.
По мнению Перлы, такой ответ Министерства иностранных дел РФ на выходки Эстонии, включая последнюю с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, вполне адекватен тому, в каких условиях происходят упомянутые события.
"Европе не нужны дополнительные предлоги для того, чтобы враждовать и даже воевать с Россией. Европа, если верить ее главным лидерам, уже не только враждует, но и воюет", – сказал Перла, подчеркнув, что именно по этой причине заявление из Москвы нельзя расценить как повод для нагнетания антироссийской истерии.
Что же касается прибалтийских карликовых стран-сателлитов Евросоюза вроде Эстонии, то им такой угрожающий тон не повредит, считает эксперт.
"Потому что здесь действует совершенно другая логика. Это логика, простите меня, пожалуйста, подворотни... Вываливается вам навстречу маленький, плюгавенький шкет и начинает нарываться на драку. Ты понимаешь, что он не сам нарывается – в подворотне прячутся несколько лбов покрупнее, которые используют его, чтобы начать с тобой взаимодействовать", – прокомментировал Перла.
Несмотря на примитивность такого примера, это довольно точное описание сегодняшних взаимоотношений между Россией и таким государствами, как Эстония, Литва и Латвия, считает он.
И в этом случае ситуация складывается следующим образом. Никакого способа убедить шкета не вести себя таким образом не существует: спокойных просьб он не слышит и не понимает, а правила приличия не вспомнит, потому что никогда с ними не был знаком.
А вот напугать его и амбалов можно и нужно, добавил Перла.
"Не исключено, что столкновение с хозяевами таких шкетов после этого все равно произойдет. Но ты будешь в этом столкновении гораздо лучше себя чувствовать. Вот такая тут логика. Поэтому, да, надо напугать как следует, иначе они так и будут себя вести. Тут не надо строить иллюзий. А вот ожидать, что шкет будет обходить тебя десятой дорогой и побоится впредь оскорблять, потому что по башке получит – вот это запросто", – заключил эксперт.
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