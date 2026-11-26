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ВТБ: межотраслевая кооперация становится драйвером роста промышленности

ВТБ: межотраслевая кооперация становится драйвером роста промышленности - РИА Новости Крым, 26.11.2026

ВТБ: межотраслевая кооперация становится драйвером роста промышленности

Будущее роста российской промышленности будет зависеть не от отдельных успешных проектов, а от способности экономики выстраивать производственные цепочки между... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T18:12

2026-11-26T18:12

2026-11-26T18:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Будущее роста российской промышленности будет зависеть не от отдельных успешных проектов, а от способности экономики выстраивать производственные цепочки между отраслями, заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".По его словам, каждая крупная инвестиционная программа формирует спрос за пределами отрасли: новая генерация требует оборудования и электротехники, развитие логистики — складов и автоматизации, модернизация промышленности — цифровых решений и специализированного машиностроения. Задача банков, отметил эксперт, — объединить разрозненный спрос в масштабный заказ, который даст производителям многолетнюю загрузку и основания для инвестиций.В качестве примера такого подхода Средин привел энергетику, где спрос промышленных предприятий на собственную генерацию и модернизацию энергоостановок консолидировали в заказ на газопоршневые установки. Похожая логика, по его словам, применяется в складской логистике — спрос операторов на современные мощности объединяется в заказ на стандартизированные роботизированные решения.В сфере цифровизации, по данным эксперта, в горной добыче, металлургии и химии уже сформирован каталог почти из 700 отечественных решений — от систем управления и аналитики до промышленного интернета вещей.Средин также рассказал о межотраслевых кооперационных проектах: в России выстраивается цепочка производства фосфора для защиты растений с участием компаний из сферы минеральных удобрений, органической химии и цветной металлургии, а металлургические и химические предприятия договариваются об использовании побочной серной кислоты для выпуска сульфата аммония.Отдельное направление, по словам банкира, — компенсационные сделки с иностранными партнерами, когда зарубежная компания вкладывает технологию и капитал, а возврат получает продукцией будущего завода. Такой формат, отметил он, применяется в производстве сверхкрупногабаритных шин, катализаторов и фармсубстанций.Конкретные меры по формированию межотраслевых производственных цепочек планируется обсудить на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, экономика, крым, общество