https://crimea.ria.ru/20261126/vsu-udarili-po-avtostoyanke-v-zaporozhskoy-oblasti--pogibli-pyat-i-raneny-tri-cheloveka-1161409313.html

ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых

ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых - РИА Новости Крым, 26.11.2026

ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых

В Запорожской области из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в пгт Веселое погибли пять человек, трое получили ранения, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T09:01

2026-11-26T09:01

2026-11-26T09:26

новости

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в пгт Веселое погибли пять человек, трое получили ранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, подробности уточняются, проинформировал губернатор.В ночь на четверг массированному удару ВСУ подвергся также Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные объекты, а также школа и филиал университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу