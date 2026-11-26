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ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых
ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых - РИА Новости Крым, 26.11.2026
ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых
В Запорожской области из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в пгт Веселое погибли пять человек, трое получили ранения, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T09:01
2026-11-26T09:01
2026-11-26T09:26
новости
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Запорожской области из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в пгт Веселое погибли пять человек, трое получили ранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, подробности уточняются, проинформировал губернатор.В ночь на четверг массированному удару ВСУ подвергся также Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные объекты, а также школа и филиал университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по автостоянке в Запорожской области – пятеро погибших и трое раненых
Пять человек погибли и трое ранены из-за удара ВСУ по автостоянке в Запорожской области
09:01 26.11.2026 (обновлено: 09:26 26.11.2026)