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ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения
ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения - РИА Новости Крым, 26.11.2026
ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения
ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T08:37
2026-11-26T08:37
2026-11-26T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные объекты, а также школа и филиал университета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.И проинформировал, что занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.Также губернатор сообщил, что к медикам обратились двое – врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет.Все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме. Экстренные службы, ведомства работают на месте для устранения последствий налета, ведется обследование территории.В июне после атаки ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в Ставропольском крае. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали беспилотниками складской комплекс в Невинномысске, произошел пожар, пострадали пять человек. В августе был атакован склад Ozon в Невинномысске, работники не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ставропольский край, владимир владимиров, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения
При атаке ВСУ на Ставропольский край повреждены энергетические объекты и учебные заведения
08:37 26.11.2026 (обновлено: 08:52 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные объекты, а также школа и филиал университета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В Невинномысске отражена массированная атака БПЛА на промышленную инфраструктуру. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения. Также получили повреждения здание школы и филиала университета", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
И проинформировал, что занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.
Также губернатор сообщил, что к медикам обратились двое – врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет.
Все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме. Экстренные службы, ведомства работают на месте для устранения последствий налета, ведется обследование территории.
В июне после атаки ВСУ произошло
возгорание на территории промышленной зоны в Ставропольском крае. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали
беспилотниками складской комплекс в Невинномысске, произошел пожар, пострадали пять человек. В августе был атакован
склад Ozon в Невинномысске, работники не пострадали.
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