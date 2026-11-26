https://crimea.ria.ru/20261126/vsu-atakovali-stavropolskiy-kray--povrezhdeny-energeticheskie-obekty-i-uchebnye-zavedeniya-1161408738.html

ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения

ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения - РИА Новости Крым, 26.11.2026

ВСУ атаковали Ставропольский край – повреждены энергетические объекты и учебные заведения

ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T08:37

2026-11-26T08:37

2026-11-26T08:52

ставропольский край

владимир владимиров

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранены два человека, повреждены энергетические и производственные объекты, а также школа и филиал университета. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.И проинформировал, что занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня проводятся в дистанционном режиме.Также губернатор сообщил, что к медикам обратились двое – врачебная помощь оказана, угрозы для жизни нет.Все системы жизнеобеспечения в городе действуют в нормальном режиме. Экстренные службы, ведомства работают на месте для устранения последствий налета, ведется обследование территории.В июне после атаки ВСУ произошло возгорание на территории промышленной зоны в Ставропольском крае. В ночь на 22 июля ВСУ атаковали беспилотниками складской комплекс в Невинномысске, произошел пожар, пострадали пять человек. В августе был атакован склад Ozon в Невинномысске, работники не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, владимир владимиров, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу