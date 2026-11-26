https://crimea.ria.ru/20261126/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-kievu-1161408547.html

ВС России нанесли массированный удар по Киеву

ВС России нанесли массированный удар по Киеву - РИА Новости Крым, 26.11.2026

ВС России нанесли массированный удар по Киеву

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T08:21

2026-11-26T08:21

2026-11-26T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Минобороны России.Также в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киев

одесса

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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