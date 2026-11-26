https://crimea.ria.ru/20261126/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-kievu-1161408547.html
ВС России нанесли массированный удар по Киеву
ВС России нанесли массированный удар по Киеву - РИА Новости Крым, 26.11.2026
ВС России нанесли массированный удар по Киеву
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T08:21
2026-11-26T08:21
2026-11-26T08:27
новости сво
киев
одесса
черное море
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Минобороны России.Также в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
одесса
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, киев, одесса, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
ВС России нанесли массированный удар по Киеву
Массированный удар по Киеву нанесли российские военные в ночь на 26 ноября
08:21 26.11.2026 (обновлено: 08:27 26.11.2026)