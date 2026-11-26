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Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день – в городе включили сирены. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T14:50
2026-11-26T14:50
2026-11-26T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день – в городе включили сирены.В первый раз тревогу в городе объявили в 10.11. В это же время в Крыму объявили ракетную опасность. Над центральными районами полуострова работала ПВО.Когда звучит сигнал тревоги, морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога
14:50 26.11.2026 (обновлено: 14:51 26.11.2026)