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Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани
Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T10:42
2026-11-26T10:42
2026-11-26T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.Массовая авария произошла накануне вечером на 209-м километре автодороги "Кавказ", в Успенском районе региона.В результате ДТП погиб водитель Volvo, спровоцировавший массовую аварию. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работала следственно-оперативная группа.Ранее сообщалось, что в Крыму слетевшая с "Газели" пластиковая бочка стала причиной ДТП, в котором пострадал ехавший сзади водитель легковушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушкуГрузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп
Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани
Водитель фуры спровоцировал массовое ДТП на Кубани и погиб в нем