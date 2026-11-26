https://crimea.ria.ru/20261126/voditel-gruzovika-pogib-v-massovom-dtp-na-kubani-1161412817.html

Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани

Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Водитель грузовика погиб в массовом ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T10:42

2026-11-26T10:42

2026-11-26T10:42

новости

краснодарский край

происшествия

мвд по краснодарскому краю

дтп

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в столкновении четырех автомобилей погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.Массовая авария произошла накануне вечером на 209-м километре автодороги "Кавказ", в Успенском районе региона.В результате ДТП погиб водитель Volvo, спровоцировавший массовую аварию. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работала следственно-оперативная группа.Ранее сообщалось, что в Крыму слетевшая с "Газели" пластиковая бочка стала причиной ДТП, в котором пострадал ехавший сзади водитель легковушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с пожаром в Каире: погибли более 20 человек и ранены не менее 15В Симферополе автобус сбил 16-летнюю девушкуГрузовик столкнулся с легковушкой в Севастополе – пострадала пенсионерка

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп