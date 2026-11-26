https://crimea.ria.ru/20261126/v-sochi-predotvratili-ubiystvo-pensionerkoy-uchastnika-svo-1161409736.html

В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО

В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО

В городе Сочи Краснодарского края предотвращено убийство российского военного, участника спецоперации. Обманутая мошенниками пенсионерка, которая могла стать... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T09:20

2026-11-26T09:20

2026-11-26T09:22

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сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В городе Сочи Краснодарского края предотвращено убийство российского военного, участника спецоперации. Обманутая мошенниками пенсионерка, которая могла стать исполнительницей убийства, сама обратилась к силовикам, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По информации ФСБ, пенсионерке было поручено изъять из тайника "устройство слежения" и разместить его под автомобилем военного. Пенсионерка забрала содержимое из схрона и принесла к себе домой. После общения с близкими женщина поняла, что от нее требуют совершить преступление, и позвонила на номер 112.Прибывшие на место взрывотехники ФСБ установили, что из схрона пенсионерка забрала самодельное взрывное устройство массой два килограмма. Жильцов дома эвакуировали, взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима. Женщина оборудовала тайник, который позже был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации МелитополяБоевики для терактов в разных точках мира: к чему готовит украинцев ЕвропаКрымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сочи, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, украинские спецслужбы