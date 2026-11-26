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В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО
В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО
В городе Сочи Краснодарского края предотвращено убийство российского военного, участника спецоперации. Обманутая мошенниками пенсионерка, которая могла стать... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В городе Сочи Краснодарского края предотвращено убийство российского военного, участника спецоперации. Обманутая мошенниками пенсионерка, которая могла стать исполнительницей убийства, сама обратилась к силовикам, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По информации ФСБ, пенсионерке было поручено изъять из тайника "устройство слежения" и разместить его под автомобилем военного. Пенсионерка забрала содержимое из схрона и принесла к себе домой. После общения с близкими женщина поняла, что от нее требуют совершить преступление, и позвонила на номер 112.Прибывшие на место взрывотехники ФСБ установили, что из схрона пенсионерка забрала самодельное взрывное устройство массой два килограмма. Жильцов дома эвакуировали, взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима. Женщина оборудовала тайник, который позже был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин атаковал дронами машину сотрудника администрации МелитополяБоевики для терактов в разных точках мира: к чему готовит украинцев ЕвропаКрымчанина будут судить за передачу Киеву координат военных объектов
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новости, сочи, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, украинские спецслужбы
В Сочи предотвратили убийство пенсионеркой участника СВО
В Сочи предотвратили убийство участника СВО по заказу спецслужб Украины
09:20 26.11.2026 (обновлено: 09:22 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В городе Сочи Краснодарского края предотвращено убийство российского военного, участника спецоперации. Обманутая мошенниками пенсионерка, которая могла стать исполнительницей убийства, сама обратилась к силовикам, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Жительница Сочи 1955 года рождения, уже обманутая в июне 2026 года на крупную сумму денег, через четыре месяца снова подверглась воздействию со стороны украинских спецслужб, которые в этот раз действовали от имени сотрудников ФСБ России. Они пообещали ей "восстановить справедливость" и вернуть похищенное в обмен на оказание помощи в изобличении якобы "предателя Родины", – говорится в сообщении.
По информации ФСБ, пенсионерке было поручено изъять из тайника "устройство слежения" и разместить его под автомобилем военного. Пенсионерка забрала содержимое из схрона и принесла к себе домой. После общения с близкими женщина поняла, что от нее требуют совершить преступление, и позвонила на номер 112.
Прибывшие на место взрывотехники ФСБ установили, что из схрона пенсионерка забрала самодельное взрывное устройство массой два килограмма. Жильцов дома эвакуировали, взрывчатку обезвредили, никто не пострадал.
"Своевременное обращение в правоохранительные органы позволило гражданке РФ избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, а возможно, и сохранить собственную жизнь", – подчеркнули в ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Крыму вынесен приговор
о госизмене женщине, которая сотрудничала с иностранной разведкой. Теперь она проведет 17 лет в колонии общего режима. Женщина оборудовала тайник, который позже был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.
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