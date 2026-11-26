https://crimea.ria.ru/20261126/v-simferopole-ostanovilis-trolleybusy-kakimi-avtobusami-ikh-zamenyat-1161423110.html

В Симферополе остановились троллейбусы: какими автобусами их заменят

В Симферополе остановились троллейбусы: какими автобусами их заменят - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Симферополе остановились троллейбусы: какими автобусами их заменят

Днем в четверг, 26 ноября, в связи с аварийным отключением электроснабжения контактной сети приостановлено движение троллейбусов. На маршруты пустят автобусы,... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T14:37

2026-11-26T14:37

2026-11-26T14:37

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Днем в четверг, 26 ноября, в связи с аварийным отключением электроснабжения контактной сети приостановлено движение троллейбусов. На маршруты пустят автобусы, сообщили в администрации Симферополя.Так, для обслуживания маршрута №4 "Марьино - 7-я горбольница" предусмотрены автобусный маршрут № 54 - до 8 единиц транспорта с продлением от гостиницы "Арго" до Марьино. Маршрут №4А "Марьино - Арабатская (кольцо)" временно не обслуживается. Альтернативные автобусные маршруты: №54, №41, №63, №70.Для компенсации движения на маршруте №5 "Новоромановка - мкрн. Загородный" предусмотрены автобусные маршруты №10, №61, №62. Обслуживание маршрута №6 "Марьино - Почтамт"обеспечивает автобусный маршрут №65.Для замещения троллейбусов №7 "Свобода - рынок Балаклавский" предусмотрены автобусные маршруты №3, №6, №25, №30, №62. Для обслуживания направления №9 "пгт. Аэрофлотский - 7-я горбольница" задействуются автобусы маршрутов №9, №91 (продлен до пгт. Аэрофлотский), №94, №98.Дублирование направления №10 "Аэропорт "Заводское" - Арабатская (кольцо)" осуществляют автобусные маршруты №10, №67, №70, №81; направления №15 "Марьино - ул. Маршала Жукова"- автобусы №5 и №11.Для обслуживания троллейбусного маршрута №16 "Марьино - РКБ им. Н.А. Семашко"предусмотрен автобусный маршрут №95 - от улицы Гурзуфской до Марьино, а для маршрута №17 "Аэропорт - Хошкельды" - автобусные маршруты №49 и №100. Дополнительно предусмотрен заезд маршрута №100 в новый аэропорт в утренние и вечерние часы.Для компенсации движения на троллейбусном маршруте №21 "Ж/д вокзал - Перевальное (кольцо)"предусмотрено выделение трех автобусов большого класса. Дополнительное обслуживание пригородными маршрутами: №386-23 "Перевальное" - 4 единицы транспорта, №320-23 "Краснолесье" - 2 единицы, №347-23 "Мраморное" - 2 единицы.Ранее сообщалось, что в Крыму произошло отключение электроэнергии в связи с аварией за пределами полуострова. Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Севастополь также остался без света.Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал ранее, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключения света до 12 часов: Крыму ограничили подачу электроэнергииОбследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключенияхОтключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фонда

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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