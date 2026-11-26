https://crimea.ria.ru/20261126/v-sevastopole-obyavili-otboy-vozdushnoy-trevogi-1161333286.html
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Угроза атаки миновала, людям разрешили покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T10:44
2026-11-26T10:44
2026-11-26T10:46
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_61515977bdcb9ff7f5af2ef89870d9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Угроза атаки миновала, людям разрешили покидать укрытия. Об этом сообщил губернатор города Михаил РазвожаевТревогу в городе объявили в 10.11. В это же время в Крыму объявили ракетную опасность. Над центральными районами полуострова работала ПВО.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695488_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_3452c6756a9d6ad6ad9cc93421a597ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:44 26.11.2026 (обновлено: 10:46 26.11.2026)