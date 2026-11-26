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В Севастополь возвращается свет

В Севастополь возвращается свет - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Севастополь возвращается свет

Свет постепенно дают в социально значимые объекты Севастополя, сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T16:02

2026-11-26T16:02

2026-11-26T16:02

крым

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севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Свет постепенно дают в социально значимые объекты Севастополя, сообщает "Севастопольэнерго".Отключение электроэнергии в Севастополе и Крыму произошло в четверг днем. Это связано с аварией на энергообъектах за пределами региона. Энергетики работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации, заверили в "Сеевастопольэнерго". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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