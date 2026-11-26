В Севастополь возвращается свет
В Севастополе восстанавливают подключение соцобъектов к электричеству
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Свет постепенно дают в социально значимые объекты Севастополя, сообщает "Севастопольэнерго".
Отключение электроэнергии в Севастополе и Крыму произошло в четверг днем. Это связано с аварией на энергообъектах за пределами региона.
"По команде диспетчера Севастополю поэтапно выделяется доступная мощность. Исходя из имеющихся возможностей энергосистемы специалисты "Севастопольэнерго" постепенно подключают социально значимые объекты", - говорится в сообщении.
Энергетики работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации, заверили в "Сеевастопольэнерго".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.
Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.