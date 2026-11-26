https://crimea.ria.ru/20261126/v-rossii-poyavilas-pamyatnaya-moneta-energetik-1161427825.html

В России появилась памятная монета "Энергетик"

В России появилась памятная монета "Энергетик" - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В России появилась памятная монета "Энергетик"

Памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" выпустил Банк России, сообщили в Минэнерго. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T20:19

2026-11-26T20:19

2026-11-26T20:19

банк

банк россии

памятные монеты

история

общество

экономика

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" выпустил Банк России, сообщили в Минэнерго.Выпуск памятной монеты является данью уважения профессионализму и ответственности работников энергетики. Она напоминает о том, что за масштабной инфраструктурой и сложными технологиями стоят люди, чьи знания, мастерство и ежедневный труд обеспечивают надежное энергоснабжение страны, отметили в ведомстве.Над разработкой монеты работали специалисты Банка России, Минэнерго России, Ассоциации "ЭРА России" и Всероссийского Электропрофсоюза, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 2 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Также сообщалось, что Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, банк россии, памятные монеты, история, общество, экономика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)