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В России появилась памятная монета "Энергетик"
В России появилась памятная монета "Энергетик" - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В России появилась памятная монета "Энергетик"
Памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" выпустил Банк России, сообщили в Минэнерго. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T20:19
2026-11-26T20:19
2026-11-26T20:19
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банк россии
памятные монеты
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общество
экономика
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" выпустил Банк России, сообщили в Минэнерго.Выпуск памятной монеты является данью уважения профессионализму и ответственности работников энергетики. Она напоминает о том, что за масштабной инфраструктурой и сложными технологиями стоят люди, чьи знания, мастерство и ежедневный труд обеспечивают надежное энергоснабжение страны, отметили в ведомстве.Над разработкой монеты работали специалисты Банка России, Минэнерго России, Ассоциации "ЭРА России" и Всероссийского Электропрофсоюза, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 2 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Также сообщалось, что Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
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банк, банк россии, памятные монеты, история, общество, экономика, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
В России появилась памятная монета "Энергетик"
Памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" выпустил Банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда" выпустил Банк России, сообщили в Минэнерго.
"Банк России выпустил памятную монету "Энергетик" серии "Человек труда". Памятная монета имеет номинал 10 рублей. Ее выпуск — знак признания вклада энергетиков в развитие страны, обеспечение светом и теплом домов, предприятий и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Выпуск памятной монеты является данью уважения профессионализму и ответственности работников энергетики. Она напоминает о том, что за масштабной инфраструктурой и сложными технологиями стоят люди, чьи знания, мастерство и ежедневный труд обеспечивают надежное энергоснабжение страны, отметили в ведомстве.
Над разработкой монеты работали специалисты Банка России, Минэнерго России, Ассоциации "ЭРА России" и Всероссийского Электропрофсоюза, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что 2 октября Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Также сообщалось, что Банк России выпускает
в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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