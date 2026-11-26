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В Крыму запретили продажу вейпов

В Крыму запретили продажу вейпов - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Крыму запретили продажу вейпов

Государственный совет Крыма одобрил во втором, окончательном чтении закон о запрете розничной продажи вейпов на территории республики с 1 марта следующего года. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T12:38

2026-11-26T12:38

2026-11-26T12:38

вейпы

закон о запрете вейпов

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма одобрил во втором, окончательном чтении закон о запрете розничной продажи вейпов на территории республики с 1 марта следующего года. Решение принято на сессии регионального парламента в четверг. Также закон запрещает с 1 марта следующего года продажу табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, относящихся к организациям детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, в местах проведения официальных спортивных мероприятий, культовых зданиях, на территориях зон отдыха, включая пляжи. Кроме того, законом предусмотрена административная ответственность за нарушение данных ограничений.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.Врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпаСостав вейпов больше не будет тайной: Госдума приняла законопроектОднозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России

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