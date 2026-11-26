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В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти
В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти
В Крыму действует временное ограничение энергоснабжения в связи с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, аварийные бригады работают на месте... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T18:18
2026-11-26T18:18
2026-11-26T18:32
юрий гоцанюк
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электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму действует временное ограничение энергоснабжения в связи с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, аварийные бригады работают на месте происшествия. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По словам Гоцанюка, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы. О сроках ликвидации последствий аварии власти проинформируют дополнительно.Отключение электроэнергии в Севастополе и Крыму произошло в четверг днем. Это связано с аварией на энергообъектах за пределами региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти
В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти
18:18 26.11.2026 (обновлено: 18:32 26.11.2026)