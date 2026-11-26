https://crimea.ria.ru/20261126/v-krymu-spetsialisty-otsenivayut-masshtab-povrezhdeniy-elektrosetey---vlasti-1161432511.html

В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти

В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Крыму специалисты оценивают масштаб повреждений электросетей - власти

В Крыму действует временное ограничение энергоснабжения в связи с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, аварийные бригады работают на месте... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T18:18

2026-11-26T18:18

2026-11-26T18:32

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

совет министров рк

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму действует временное ограничение энергоснабжения в связи с аварией на высоковольтных линиях электропередачи, аварийные бригады работают на месте происшествия. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. По словам Гоцанюка, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное для скорейшего решения проблемы. О сроках ликвидации последствий аварии власти проинформируют дополнительно.Отключение электроэнергии в Севастополе и Крыму произошло в четверг днем. Это связано с аварией на энергообъектах за пределами региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, новости крыма, совет министров рк, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму