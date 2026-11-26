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В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке

В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке

Полицейские в Крыму спасли женщину из горящей квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T14:57

2026-11-26T14:57

2026-11-26T14:57

армянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Полицейские в Крыму спасли женщину из горящей квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, трое представителей сводного отряда полиции – сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции и два инспектора ДПС – в ходе несения службы в Армянске заметили густой дым, который поднимался над одной из многоэтажек.Правоохранители поспешили к месту происшествия. Оказалось, что горит квартира на восьмом этаже здания.Сотрудники полиции проникли в задымленную квартиру, обнаружили пострадавшую и вывели ее в безопасную зону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курение и атаки на город: в Севастополе назвали основные причины пожаров Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве Троих человек спасли из горящего дома в Крыму

армянск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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