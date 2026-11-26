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В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке
В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке
Полицейские в Крыму спасли женщину из горящей квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T14:57
2026-11-26T14:57
2026-11-26T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Полицейские в Крыму спасли женщину из горящей квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Как рассказали в ведомстве, трое представителей сводного отряда полиции – сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции и два инспектора ДПС – в ходе несения службы в Армянске заметили густой дым, который поднимался над одной из многоэтажек.Правоохранители поспешили к месту происшествия. Оказалось, что горит квартира на восьмом этаже здания.Сотрудники полиции проникли в задымленную квартиру, обнаружили пострадавшую и вывели ее в безопасную зону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курение и атаки на город: в Севастополе назвали основные причины пожаров Дом был полностью охвачен огнем: смертельный пожар произошел в Балаклаве Троих человек спасли из горящего дома в Крыму
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армянск, пожар, мвд по республике крым, новости крыма, крым, происшествия
В Крыму полицейские спасли женщину из горящей квартиры в многоэтажке
В Крыму сотрудники полиции спасли женщину из горящей квартиры в Армянске
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Полицейские в Крыму спасли женщину из горящей квартиры на восьмом этаже многоквартирного дома в Армянске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как рассказали в ведомстве, трое представителей сводного отряда полиции – сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции и два инспектора ДПС – в ходе несения службы в Армянске заметили густой дым, который поднимался над одной из многоэтажек.
Правоохранители поспешили к месту происшествия. Оказалось, что горит квартира на восьмом этаже здания.
"Коридоры и лестничные марши были сильно задымлены, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан. От очевидцев стражам правопорядка поступила информация о нахождении в горящем помещении женщины, состояние которой оценивалось как тяжелое", - рассказали в МВД.
Сотрудники полиции проникли в задымленную квартиру, обнаружили пострадавшую и вывели ее в безопасную зону.
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