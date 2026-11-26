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В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором

В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором

На одном из элеваторов в Крыму собранное зерно хранилось на складах рядом с кучами мусора и останками мертвых птиц. Ответственное должностное лицо предприятия... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T17:35

2026-11-26T17:35

2026-11-26T17:35

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На одном из элеваторов в Крыму собранное зерно хранилось на складах рядом с кучами мусора и останками мертвых птиц. Ответственное должностное лицо предприятия оштрафовано. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Как рассказали в ведомстве, нарушения были выявлены в сентябре этого года в ходе проверки, проведенной прокуратурой и Россельхознадзором в Красногвардейском районе.Также компания выпускала в обращение зерно, не прошедшее процедуру подтверждения соответствия регламентам.Ответственное должностное лицо элеватора привлечено к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, зерно, крым, новости крыма, штрафы