https://crimea.ria.ru/20261126/v-krymu-na-elevatore-zerno-khranili-ryadom-s-mertvymi-ptitsami-i-musorom-1161431088.html
В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором
В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором
На одном из элеваторов в Крыму собранное зерно хранилось на складах рядом с кучами мусора и останками мертвых птиц. Ответственное должностное лицо предприятия... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T17:35
2026-11-26T17:35
2026-11-26T17:35
россельхознадзор
зерно
крым
новости крыма
штрафы
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1a/1161431189_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d3da649b03e8ff3e2c12eb3c6077ac98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На одном из элеваторов в Крыму собранное зерно хранилось на складах рядом с кучами мусора и останками мертвых птиц. Ответственное должностное лицо предприятия оштрафовано. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.Как рассказали в ведомстве, нарушения были выявлены в сентябре этого года в ходе проверки, проведенной прокуратурой и Россельхознадзором в Красногвардейском районе.Также компания выпускала в обращение зерно, не прошедшее процедуру подтверждения соответствия регламентам.Ответственное должностное лицо элеватора привлечено к административной ответственности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/1a/1161431189_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ec6c94cd1fab067ace098d1e4012b5dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россельхознадзор, зерно, крым, новости крыма, штрафы
В Крыму на элеваторе зерно хранили рядом с мертвыми птицами и мусором
В Крыму работник элеватора оштрафован за хранение зерна рядом с мертвыми птицами и мусором
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. На одном из элеваторов в Крыму собранное зерно хранилось на складах рядом с кучами мусора и останками мертвых птиц. Ответственное должностное лицо предприятия оштрафовано. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Как рассказали в ведомстве, нарушения были выявлены в сентябре этого года в ходе проверки, проведенной прокуратурой и Россельхознадзором в Красногвардейском районе.
"В складских помещениях, предусмотренных для хранения зерна, вместе с находящимся на хранении зерном, расположены кучи мусора с останками мертвых птиц, что может привезти к загрязнению зерна", - говорится в сообщении.
Также компания выпускала в обращение зерно, не прошедшее процедуру подтверждения соответствия регламентам.
Ответственное должностное лицо элеватора привлечено к административной ответственности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.