https://crimea.ria.ru/20261126/v-kieve-razbity-zavody-po-sborke-bespilotnikov-1161410309.html

В Киеве разбиты заводы по сборке беспилотников

В Киеве разбиты заводы по сборке беспилотников - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Киеве разбиты заводы по сборке беспилотников

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары по предприятиям в Киеве, где производились компоненты для беспилотников, и сухогруз с военным имуществом РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T09:35

2026-11-26T09:35

2026-11-26T09:35

украина

удары по украине

министерство обороны рф

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары по предприятиям в Киеве, где производились компоненты для беспилотников, и сухогруз с военным имуществом в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.Также под удар попало промышленное предприятие "Химволокно", производящее компоненты для боевых частей беспилотников большой и средней дальности.Кроме того, в Черном море юго-восточнее Одессы разбит сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: поражена Криворожская ТЭСНочные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПКУдары по Украине сегодня: разбиты электроподстанции в трех областях

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, министерство обороны рф, новости сво, киев, всу (вооруженные силы украины)