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В Херсонской области по госпрограмме построят 40 детских площадок

В Херсонской области по госпрограмме построят 40 детских площадок - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Херсонской области по госпрограмме построят 40 детских площадок

В 2026 году в Херсонской области по госпрограмме комплексного развития сельских территорий запланировано 75 мероприятий по инфраструктурному развитию на общую... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T20:43

2026-11-26T20:43

2026-11-26T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в Херсонской области по госпрограмме комплексного развития сельских территорий запланировано 75 мероприятий по инфраструктурному развитию на общую сумму 461,8 млн рублей. Об этом ТРК "Таврия" сообщил первый заместитель министра АПК, продовольственной политики и рыболовства региона Айрат Мустафин.По его словам, в шести муниципальных округах планируют создать и обустроить 40 детских игровых площадок, 14 зон отдыха и 17 спортплощадок. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт Новоалександровской амбулатории и Каланчакской ЦРБ.Сейчас программа выполнена более чем на 60%, то есть полностью реализованы более 30 пунктов плана.Параллельно ведется подготовка к 2027 году, в котором запланировано обновление учреждений здравоохранения и дальнейшее развитие сельских территорий, общая сумма финансирования превысит 500 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области предприниматели привлекли почти 4 миллиарда рублейВыплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвоеФормирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, новые регионы россии, дети