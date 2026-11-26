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В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки
В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки
Штормовое предупреждение в порту Керчь и Керченском проливе сохранится ночью 26 ноября и весь день 27 ноября, до 21:00. Об этом сообщает минтранс РК. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T19:49
2026-11-26T19:49
2026-11-26T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в порту Керчь и Керченском проливе сохранится ночью 26 ноября и весь день 27 ноября, до 21:00. Об этом сообщает минтранс РК.В течение всего дня в пятницу ветер восточный 6 – 11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ожидается дождь."Видимость более 2 километров. Высота волн 0,5–1,0 м. Температура воздуха +5…10", – уточнили в минтрансе республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки
В Керченском проливе в пятницу ожидается сильный ветер и двухметровые волны