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В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки

В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Керченском проливе двухметровые волны: штормовое продлено на сутки

Штормовое предупреждение в порту Керчь и Керченском проливе сохранится ночью 26 ноября и весь день 27 ноября, до 21:00. Об этом сообщает минтранс РК. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T19:49

2026-11-26T19:49

2026-11-26T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в порту Керчь и Керченском проливе сохранится ночью 26 ноября и весь день 27 ноября, до 21:00. Об этом сообщает минтранс РК.В течение всего дня в пятницу ветер восточный 6 – 11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ожидается дождь."Видимость более 2 километров. Высота волн 0,5–1,0 м. Температура воздуха +5…10", – уточнили в минтрансе республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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