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В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина

В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина - РИА Новости Крым, 26.11.2026

В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина

В четверг, 26 ноября, в Феодосии до позднего вечера будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T16:56

2026-11-26T16:56

2026-11-26T16:56

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учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, в Феодосии до позднего вечера будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.Феодосийцев и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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