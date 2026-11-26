https://crimea.ria.ru/20261126/v-feodosii-vecherom-budet-slyshna-strelba--v-chem-prichina-1161429411.html
В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина
В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина - РИА Новости Крым, 26.11.2026
В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина
В четверг, 26 ноября, в Феодосии до позднего вечера будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T16:56
2026-11-26T16:56
2026-11-26T16:56
крым
новости крыма
феодосия
администрация феодосии
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158874399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_146e16c5ede0f4d2e3e2fd69bf7c0a0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, в Феодосии до позднего вечера будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщили в администрации города.Феодосийцев и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158874399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_901d461aa5a01c93b23d02f2d0e5e1fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, феодосия, администрация феодосии, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосии вечером будет слышна стрельба – в чем причина
В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба – военные проводят учения