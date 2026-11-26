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Удары по Украине: поражены три электроподстанции и сухогруз

Удары по Украине: поражены три электроподстанции и сухогруз - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Удары по Украине: поражены три электроподстанции и сухогруз

Вооруженные силы России в течение дня в четверг нанесли удары по трем электроподстанциям на Украине, работавшим на нужды ВСУ, и судну с грузом для украинской... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T18:21

2026-11-26T18:21

2026-11-26T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение дня в четверг нанесли удары по трем электроподстанциям на Украине, работавшим на нужды ВСУ, и судну с грузом для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ."В результате ударов поражены электроподстанция 330 кВ в Харькове, электроподстанция 150 кВ в населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области и электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Радомышль Житомирской области, обеспечивающие электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, в акватории Черного моря южнее Одессы под удар попал сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.В ночь на среду российские военные разбили два предприятия в Киеве по сборке и хранению беспилотников, а также судно с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над территорией России сбили четыре авиабомбы JDAM и две ракеты "Нептун" ВС России нанесли массированный удар по Киеву Ночные удары по Украине: разбиты электроподстанции и объекты ВПК

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министерство обороны рф, украина, новости сво, удары по украине, всу (вооруженные силы украины)