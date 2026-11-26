https://crimea.ria.ru/20261126/tretiy-potok-programmy-vremya-geroev-uchastnikov-obespechat-zhilem-i-stipendiey-1161421345.html

Третий поток программы "Время героев": участников обеспечат жильем и стипендией

Третий поток программы "Время героев": участников обеспечат жильем и стипендией - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Третий поток программы "Время героев": участников обеспечат жильем и стипендией

Продолжается прием заявок на третий поток флагманского президентского проекта – программы "Время героев". Участникам обеспечат проживание и выплату стипендий,... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T13:52

2026-11-26T13:52

2026-11-26T13:52

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участники сво

стипендия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Продолжается прием заявок на третий поток флагманского президентского проекта – программы "Время героев". Участникам обеспечат проживание и выплату стипендий, рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.По словам Комиссарова, стипендиями обеспечат всех участников программы, размер стипендии составит примерно 100 тысяч рублей в месяц. Также будет предоставлено проживание.Плотный график учебной программы связан с тем, что участники за три года пройдут полный курс высшего образования, который обычно требует четырех лет обучения, отметил ректор Президентской академии. Учебная программа будет организована в двух масштабных блоках. Первый посвящен базовым теоретическим дисциплинам, второй – развитию практических навыков.Третий поток программы "Время героев" стартовал 9 ноября. Участие в отборе могут принять граждане РФ, проявившие мужество и героизм на СВО, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Заявку можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте программы.Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать специальную программу обучения и набора для участников спецоперации, у которых нет законченного высшего образования, чтобы они могли реализовать себя на гражданской службе. Глава государства отметил, что в программу "Время героев" — и в первый поток, и во второй – отбирали только тех бойцов, у которых есть высшее образование. При этом, по словам президента, на линии боевого соприкосновения немало бойцов без законченного высшего образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная поддержка ветеранов СВО в Крыму будут усилена в 2027 годуУчастник СВО стал замминистра спорта Крыма"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина

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время героев, новости, россия, участники сво, стипендия