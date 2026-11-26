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Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море
Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море
Танкер с семью тысячами тонн дизельного топлива затонул у берегов испанского острова Ибица. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на гендиректора по... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T14:29
2026-11-26T14:29
2026-11-26T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Танкер с семью тысячами тонн дизельного топлива затонул у берегов испанского острова Ибица. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на гендиректора по чрезвычайным ситуациям и внутренним делам правительства Балеарских островов Пабло Гаррису.Инцидент произошел примерно в 40 километрах к северу от острова. Судно следовало из Альхесираса в Барселону под флагом Мальты.По данным властей, на борту было 17 членов экипажа. Один человек погиб, шестеро пострадали. Причина катастрофы не установлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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средиземное море, происшествия, новости, кораблекрушение, танкер
Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море
У берегов Испании затонул танкер с семью тысячами тонн дизельного топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Танкер с семью тысячами тонн дизельного топлива затонул у берегов испанского острова Ибица. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на гендиректора по чрезвычайным ситуациям и внутренним делам правительства Балеарских островов Пабло Гаррису.
"От капитана морского порта Ибицы поступила информация о затоплении танкера-химовоза – судна, которое перевозило топливо, около 7 тысяч метрических тонн дизельного топлива", – цитирует публикацию агентство РИА Новости.
Инцидент произошел примерно в 40 километрах к северу от острова. Судно следовало из Альхесираса в Барселону под флагом Мальты.
По данным властей, на борту было 17 членов экипажа. Один человек погиб, шестеро пострадали. Причина катастрофы не установлена.
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