https://crimea.ria.ru/20261126/tanker-s-7-tysyachami-tonn-diztopliva-zatonul-v-sredizemnom-more-1161422101.html

Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море

Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Танкер с 7 тысячами тонн дизтоплива затонул в Средиземном море

Танкер с семью тысячами тонн дизельного топлива затонул у берегов испанского острова Ибица. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на гендиректора по... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T14:29

2026-11-26T14:29

2026-11-26T14:29

средиземное море

происшествия

новости

кораблекрушение

танкер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Танкер с семью тысячами тонн дизельного топлива затонул у берегов испанского острова Ибица. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на гендиректора по чрезвычайным ситуациям и внутренним делам правительства Балеарских островов Пабло Гаррису.Инцидент произошел примерно в 40 километрах к северу от острова. Судно следовало из Альхесираса в Барселону под флагом Мальты.По данным властей, на борту было 17 членов экипажа. Один человек погиб, шестеро пострадали. Причина катастрофы не установлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

средиземное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средиземное море, происшествия, новости, кораблекрушение, танкер