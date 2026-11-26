https://crimea.ria.ru/20261126/svyshe-13-millionov-rossiyan-dosrochno-poluchat-pensii-v-dekabre-1161431443.html

Свыше 13 миллионов россиян досрочно получат пенсии в декабре

Свыше 13 миллионов россиян досрочно получат пенсии в декабре - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Свыше 13 миллионов россиян досрочно получат пенсии в декабре

Около 13,6 миллиона человек досрочно получат январские пенсии в декабре. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда России пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T18:06

2026-11-26T18:06

2026-11-26T18:06

россия

пенсия

новости

господдержка

социальный фонд россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Около 13,6 миллиона человек досрочно получат январские пенсии в декабре. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда России пишет РИА Новости.Деньги, которые обычно поступают с 3 по 11 января, должны перечислить 29-30 декабря, добавили в ведомстве.И добавили, что порядка 5,6 миллиона человек, которым пенсии доставляет Почта России, получат их по графику работы региональных отделений с 2 по 25 января.Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Средства поступят автоматически.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация пенсий в 2027 году - кому и когда поднимут выплатуПенсионные накопления россиян станут долгосрочными сбережениями: что даст новый законБолее 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсия, новости, господдержка, социальный фонд россии