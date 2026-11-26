https://crimea.ria.ru/20261126/subtropiki-s-razmakhom--v-krymu-vozrozhdayut-tsitrusovodstvo-1161425479.html

Субтропики с размахом – в Крыму возрождают цитрусоводство

Субтропики с размахом – в Крыму возрождают цитрусоводство - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Субтропики с размахом – в Крыму возрождают цитрусоводство

Во вкусе кожуры отчетливо слышен чабрец, кислота его сочной мякоти не заставляет зажмуриться и скривиться, а разливается освежающей сладостью. Это все о нем – о РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T15:55

2026-11-26T15:55

2026-11-26T15:55

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. Во вкусе кожуры отчетливо слышен чабрец, кислота его сочной мякоти не заставляет зажмуриться и скривиться, а разливается освежающей сладостью. Это все о нем – о крымском десертном лимоне, самые большие в стране плантации которого раскинулись в субтропиках полуострова – степях Сакского района. В селе Геройское. Здесь задумали проект, который призван возродить в России собственное цитрусоводство.Три урожая в годВ огромных теплицах тепло, светло и влажно. Ровные ряды невысоких вечнозеленых деревьев, которые больше похожи на кусты, усыпаны желтыми и зелеными плодами, нежными цветочками."На одном дереве здесь можно увидеть сразу три-четыре поколения лимонов — от спелых до только завязавшихся, и само цветение", - рассказывает заместитель руководителя предприятия Михаил Адаев, проводя экскурсию для корреспондентов РИА Новости Крым.Первый массовый урожай в лимонарии соберут примерно через три недели, пока же плоды продолжают созревать, наливаться соком и солнцем.Сейчас в хозяйстве три гектара плодоносящих теплиц. Часть саженцев привезли из Узбекистана, часть вырастили сами путем черенкования. Деревья, которым пять лет, уже вступили в плодоношение, а молодые — двухлетние — только начинают.По его словам, главная цель крымского лимонария — получать круглогодичный урожай. Если в Узбекистане лимоны собирают раз в год, то здесь стремятся к трем урожаям: зимой – в декабре-январе, весной – в апреле-мае и летом – в июле-августе.Для этого в теплицах зимой поддерживают плюсовую температуру, +3…5 градусов, чтобы дерево не сбросило цветение. Период созревания лимона — девять месяцев. Летом, наоборот, растения приходится немного затенять, поливают их дождевателями. Обрезку делают несколько раз в год, рассказывает Адаев, подводя гостей теплицы от дерева к дереву.Иммунитет дерева поднялся до такого уровня, что сам справляется с вредителями. Если есть тля на какой-то ветке, то она съедает именно слабый лист, и все, ее на дереве нет, уверяет Адаев, добавляя, что из всех вредителей только улитки доставляют хлопоты.Десертный лимон и потребности страныПроект, реализуемый им в Сакском районе с 2021 года, ставит перед собой амбициозную цель: создание в Крыму новой высокотехнологичной отрасли по промышленному выращиванию цитрусовых в условиях закрытого грунта. Хозяйство уже получило высокую оценку на федеральном уровне. Он был представлен на выставке Агентства стратегических инициатив, которую посетил президент России Владимир Путин. Также лимонарий является участником проекта "В Крыму ЕСТЬ" и входит в реестр производителей.По словам Абдукахарова, теплицы позволяют не только получать урожай в те периоды, когда нет цитрусов открытого грунта, но и значительно повысить урожайность. Если классическая технология открытого грунта позволяет получать 20 или 25 тонн с гектара, то здесь ставят себе целью собирать порядка 100 тонн с гектара, уверяет он.Россия потребляет почти 2 млн тонн цитрусовых, из них около 200 тысяч тонн – лимонов, и при этом практически полностью зависит от импорта, отмечает собеседник агентства."Если говорить о продовольственной безопасности страны, то по категории фрукты и ягоды мы меньше всего обеспечиваем себя собственным производством — менее 50%. И здесь мы работаем над тем, чтобы сократить этот разрыв", — говорит руководитель проекта.Наука в помощьДва года назад лимонарий заключил соглашение с Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма. Как объясняет директор института Владимир Паштецкий, задача науки - найти то самое растение, которое станет лучшим.Сорта, которые сегодня растут в теплицах, были зарегистрированы не в Крыму — в Таджикистане или Узбекистане, еще в Советском Союзе. Задача крымской науки — найти лимон, который в местных условиях, при более чем трехстах светлых днях, станет лучшим по вкусу, цвету и будет экономически эффективным, отмечает Паштецкий.- Когда это произойдет?..Сейчас в лимонарии ведут переговоры с розничными сетями — кто первым представит крымские лимоны на материке. Кроме того, обсуждается прямая поставка через курьерские компании в любую точку России. Начнут с пилотных направлений, в том числе внутри Крыма, отмечает руководство проекта.А впереди — новая цель: сократить срок вступления деревьев в плодоношение и увеличить урожайность. Совместно с крымской наукой в лимонарии планируют построить технологию, которая позволит это сделать.Также на базе лимонария планируется организовать профориентационный туризм для школьников и студентов. Эту работу совместно с экскурсоводами организует Крымское региональное отделение Ассоциации "Народный фермер". Первые группы юных экскурсантов уже снуют по теплице. И едят лимоны целиком как яблоки, игнорируя предложенную нарезку. Он ведь десертный, крымский. Можно и целиком.Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал, про семью Усеиновых, которая вот уже 28 лет выращивает в Сакском районе, в ветреной крымской степи, теплолюбивую экзотику - лимон Мейера, который еще называют китайским.Фермеры Крыма продолжат развивать направление, связанное с выращиванием субтропических растений и масштабировать посадки для получения большего урожая экзотических фруктов, рассказывал глава Минсельхоза РК Денис Кратюк ранее. По его словам, в фокус внимания сегодня попадают не только лимоны, но и папайя, мушмула, зизифус, а также хурма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие экзотические фрукты выращивают в Крыму Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы Путину понравились крымские лимоны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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