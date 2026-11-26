https://crimea.ria.ru/20261126/sostoyanie-krymskikh-dorog-na-utro-26-noyabrya-1161407694.html

Состояние крымских дорог на утро 26 ноября

Состояние крымских дорог на утро 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Состояние крымских дорог на утро 26 ноября

По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в большинстве районов Крыма осадков нет. Дороги на Ангарском перевале обработаны антигололедной смесью, сообщили на... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T07:28

2026-11-26T07:28

2026-11-26T07:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в большинстве районов Крыма осадков нет. Дороги на Ангарском перевале обработаны антигололедной смесью, сообщили на предприятии "Крымавтодор".На предприятии уточнили, что на Ангарском перевале температура воздуха составляет 0 градусов, покрытие мокрое, обработанное. Также дороги мокрые в Бахчисарайском районе, там наблюдается небольшой дождь со снегом. На Грушевском перевале дороги сухие.В Симферополе дороги обработаны, температура воздуха составляет +1°C.Мокрые дороги сейчас в Ялте, Алуште, Белогорском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском районах, на дороге Раздольное – Евпатория.В то же время сухое дорожное покрытие наблюдается в Судаке, Керчи, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Кировском, Советском, Джанкойском, Черноморском районах, частично в Сакском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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