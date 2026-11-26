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Состояние крымских дорог на утро 26 ноября
Состояние крымских дорог на утро 26 ноября - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Состояние крымских дорог на утро 26 ноября
По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в большинстве районов Крыма осадков нет. Дороги на Ангарском перевале обработаны антигололедной смесью, сообщили на... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T07:28
2026-11-26T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в большинстве районов Крыма осадков нет. Дороги на Ангарском перевале обработаны антигололедной смесью, сообщили на предприятии "Крымавтодор".На предприятии уточнили, что на Ангарском перевале температура воздуха составляет 0 градусов, покрытие мокрое, обработанное. Также дороги мокрые в Бахчисарайском районе, там наблюдается небольшой дождь со снегом. На Грушевском перевале дороги сухие.В Симферополе дороги обработаны, температура воздуха составляет +1°C.Мокрые дороги сейчас в Ялте, Алуште, Белогорском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском районах, на дороге Раздольное – Евпатория.В то же время сухое дорожное покрытие наблюдается в Судаке, Керчи, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Кировском, Советском, Джанкойском, Черноморском районах, частично в Сакском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Состояние крымских дорог на утро 26 ноября
В Крыму на дорогах в большинстве районов полуострова утром 26 ноября осадков нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в большинстве районов Крыма осадков нет. Дороги на Ангарском перевале обработаны антигололедной смесью, сообщили на предприятии "Крымавтодор".
"В большинстве районов осадков нет. Температура – от минус 1 до плюс 6 градусов", – говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что на Ангарском перевале температура воздуха составляет 0 градусов, покрытие мокрое, обработанное. Также дороги мокрые в Бахчисарайском районе, там наблюдается небольшой дождь со снегом. На Грушевском перевале дороги сухие.
В Симферополе дороги обработаны, температура воздуха составляет +1°C.
Мокрые дороги сейчас в Ялте, Алуште, Белогорском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском районах, на дороге Раздольное – Евпатория.
В то же время сухое дорожное покрытие наблюдается в Судаке, Керчи, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Кировском, Советском, Джанкойском, Черноморском районах, частично в Сакском районе.
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