https://crimea.ria.ru/20261126/skolko-krym-planiruet-poluchit-ot-privatizatsii-imuschestva-v-2027-godu-1161427129.html

Сколько Крым планирует получить от приватизации имущества в 2027 году

Сколько Крым планирует получить от приватизации имущества в 2027 году - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Сколько Крым планирует получить от приватизации имущества в 2027 году

В Крыму утвержден прогнозный план приватизации имущества республиканской собственности на 2027 год. Об этом сообщили в республиканском министерстве... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T16:15

2026-11-26T16:15

2026-11-26T16:15

лариса кулинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму утвержден прогнозный план приватизации имущества республиканской собственности на 2027 год. Об этом сообщили в республиканском министерстве имущественных и земельных отношений.По ее информации, в перечень имущества, планируемого к приватизации в 2027 году, включены объекты недвижимости в Феодосии, Коктебеле, Симферополе и Ялте; три группы объектов с земельными участками в Керчи; административное здание с участком в Симферополе.Ранее сообщалось, что поступления в бюджет Крыма от приватизации имущества в 2026 году прогнозируются в размере 200 миллионов рублей. Планировалась приватизация объектов в Симферополе, Коктебеле, Феодосии и Алуште, а также в Симферопольском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал поручение ввести сроки для оспаривания сделок приватизацииВ Крыму "черных риелторов" осудят за мошенничество с жильем умершихПравительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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