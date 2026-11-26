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Шпионил за военными: севастополец получил 15 лет колонии за госизмену

Шпионил за военными: севастополец получил 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Шпионил за военными: севастополец получил 15 лет колонии за госизмену

Суд в Крыму отправил жителя Севастополя в колонию на 15 лет за попытку передать противнику сведения о дислокации военных объектов на полуострове. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T10:12

2026-11-26T10:12

2026-11-26T10:12

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украинские спецслужбы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму отправил жителя Севастополя в колонию на 15 лет за попытку передать противнику сведения о дислокации военных объектов на полуострове. Об этом сообщает прокуратура республики.По данным ведомства, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины.Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и дальнейшему ограничению свободы на полтора года, а также штрафу в 200 тысяч рублей.Ранее в суд передали уголовное дело в отношении крымчанина, которые предоставлял Киеву координаты военных объектов на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФВ Крыму поймали шпиона СБУЗа попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии

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2026

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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, госизмена, украинские спецслужбы