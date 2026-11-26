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Севастополь остался без света
Севастополь остался без света - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Севастополь остался без света
Из-за аварии за пределами региона Севастополь остался без света, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T13:55
2026-11-26T13:55
2026-11-26T13:58
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварии за пределами региона Севастополь остался без света, сообщили в правительстве города.Энергетики рекомендовали жителям выключить приборы из сети. Специалисты принимают все меры, чтобы скорее восстановить работу системы, отметили в правительстве.Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
Севастополь остался без света
Севастополь остался без света из-за аварии за пределами региона
13:55 26.11.2026 (обновлено: 13:58 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварии за пределами региона Севастополь остался без света, сообщили в правительстве города.
"В связи с аварией на энергообъектах за пределами нашего региона Севастополь остался без напряжения", - говорится в сообщении.
Энергетики рекомендовали жителям выключить приборы из сети. Специалисты принимают все меры, чтобы скорее восстановить работу системы, отметили в правительстве.
Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.