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Севастополь остался без света

Севастополь остался без света - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Севастополь остался без света

Из-за аварии за пределами региона Севастополь остался без света, сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T13:55

2026-11-26T13:55

2026-11-26T13:58

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Из-за аварии за пределами региона Севастополь остался без света, сообщили в правительстве города.Энергетики рекомендовали жителям выключить приборы из сети. Специалисты принимают все меры, чтобы скорее восстановить работу системы, отметили в правительстве.Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма