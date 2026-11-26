https://crimea.ria.ru/20261126/s-krymskikh-pamyatnikov-prirody-vyvezli-bolee-1000-kubometrov-musora-1161422789.html

С крымских памятников природы вывезли более 1000 кубометров мусора

С крымских памятников природы вывезли более 1000 кубометров мусора - РИА Новости Крым, 26.11.2026

С крымских памятников природы вывезли более 1000 кубометров мусора

С начала 2026 года с особо охраняемых природных территорий Крыма вывезено более 1 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T21:02

2026-11-26T21:02

2026-11-26T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. С начала 2026 года с особо охраняемых природных территорий Крыма вывезено более 1 тысячи кубометров мусора. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.Уточняется, что уборка природных территорий проводится регулярно, при этом процесс организован с учетом особенностей каждого объекта и интенсивности его посещения. На одних памятниках природы работы проводятся круглогодично, на других - сезонно, начиная с февраля, с учетом подготовки к туристическому сезону и увеличения количества посетителей.Ранее сообщалось, что с начала года особо охраняемые природные территории Крыма посетили около 140 тысяч туристов. Самые популярные маршруты, как и раньше, - вдоль дороги Ялта - Бахчисарай в сторону Ай-Петри.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым может дать старт развитию экологической медицины в РоссииВ Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млнУшастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оопт, мусор, крым, новости крыма, минэкологии крыма, природа