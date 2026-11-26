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Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Запорожской области

Расчет БПЛА "Скат-350М" Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение пункта временной дислокации ВСУ... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T22:26

2026-11-26T22:26

2026-11-26T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Расчет БПЛА "Скат-350М" Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" скорректировал уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Пункт временной дислокации личного состава ВСУ располагался на значительном удалении в тылу противника на Ореховском направлении Запорожской области. Он был обнаружен в ходе доразведки местности ранее исследованного района в зоне ответственности соединения. Координаты были оперативно переданы вышестоящему командованию.В ведомстве отметили, что в условиях современной тактики ведения боевых действий связка войск беспилотных систем, артиллерии и авиации показывает высокую эффективность и результативность в выполнении задач по нанесению огневого поражения противнику.Ранее сообщалось, что расчеты ударных БПЛА "Молния-2" подразделений беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из группировки "Днепр" ведут круглосуточный огонь по позиции ВСУ у города Орехова в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчеты дронов-перехватчиков уничтожают дроны ВСУ над новыми регионами РоссииВ Киеве разбиты заводы по сборке беспилотниковНовости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео