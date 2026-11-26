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Российские бойцы улучшили тактическое положение: как продвигается СВО
Российские бойцы улучшили тактическое положение: как продвигается СВО - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Российские бойцы улучшили тактическое положение: как продвигается СВО
За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1110 украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T15:15
2026-11-26T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1110 украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В зоне ответственности группировки противник потерял за сутки до 155 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осадьковка, Василевка, Малиевка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери ВСУ здесь составили свыше 220 военнослужащих за сутки.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Черевковка, Высокоивановка, Василевская Пустошь и Беленькое ДНР. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Калинино, Курицыно, Криницы, Новопавловка и Завидо-Кудашево ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новотроицкое, Новоивановка, Новорозовка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Малыши" закрывают небо: как защищают Херсонщину от дронов ВСУРасчеты дронов-перехватчиков уничтожают дроны ВСУ над новыми регионами РоссииУльяновские десантники уничтожают скопления ВСУ в Запорожской области
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новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, инфографика
Российские бойцы улучшили тактическое положение: как продвигается СВО
Российские военные улучшили тактическое положение в зоне проведения спецоперации
15:15 26.11.2026 (обновлено: 15:25 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные ликвидировали 1110 украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сосновка, Великий Бурлук, Колодезное и Питомник Харьковской области", - говорится в сообщении.
В зоне ответственности группировки противник потерял за сутки до 155 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осадьковка, Василевка, Малиевка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери ВСУ здесь составили свыше 220 военнослужащих за сутки.
Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Черевковка, Высокоивановка, Василевская Пустошь и Беленькое ДНР. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Калинино, Курицыно, Криницы, Новопавловка и Завидо-Кудашево ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новотроицкое, Новоивановка, Новорозовка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ.
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