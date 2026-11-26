https://crimea.ria.ru/20261126/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-telami-pogibshikh-voennykh-1161421815.html

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

В четверг, 26 ноября, состоялся очередной обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Он прошел на территории Беларуси, сообщает БелТА. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T14:07

2026-11-26T14:07

2026-11-26T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 26 ноября, состоялся очередной обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной. Он прошел на территории Беларуси, сообщает БелТА.Уточняется, что обмен телами погибших военнослужащих прошел в пункте пропуска "Новая Гута".Как отмечает СМИ, на белорусской территории состоялось уже свыше 70 гуманитарных обменных миссий. Предыдущий обмен телами военных между Россией и Украиной прошел 22 октября. Российская сторон тогда передала 252 погибших, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.Ранее сообщалось, что Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, беларусь, новости