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Пятилетняя девочка умерла от истощения в многодетной семье в Вологде
Пятилетняя девочка умерла от истощения в многодетной семье в Вологде - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Пятилетняя девочка умерла от истощения в многодетной семье в Вологде
В городе Вологда пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения, ее семилетний брат госпитализирован. Возбуждены уголовные дела, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T11:55
2026-11-26T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В городе Вологда пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения, ее семилетний брат госпитализирован. Возбуждены уголовные дела, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области.По информации следователей, в многодетной семье 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Семья состояла на профилактическом учете, проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, за детьми должный уход не осуществлялся.Уголовные дела возбуждены по факту смерти малолетней (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ст. 293 УК РФ). Расследование поручено первому отделу по особо важным делам областного аппарата.Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются должностные лица, медработники и родственники семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, вологда, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия
Пятилетняя девочка умерла от истощения в многодетной семье в Вологде
Пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения в Вологде
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В городе Вологда пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения, ее семилетний брат госпитализирован. Возбуждены уголовные дела, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области.
"Должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняты не были, в связи с чем пятилетняя девочка скончалась в состоянии истощения. Ее семилетний брат госпитализирован в истощенном состоянии, ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.
По информации следователей, в многодетной семье 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Семья состояла на профилактическом учете, проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, за детьми должный уход не осуществлялся.
"В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. С участием родителей проводятся следственные действия", – уточили в региональном управлении Следкома РФ.
Уголовные дела возбуждены по факту смерти малолетней (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ст. 293 УК РФ). Расследование поручено первому отделу по особо важным делам областного аппарата.
Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются должностные лица, медработники и родственники семьи.
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