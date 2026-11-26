https://crimea.ria.ru/20261126/putin-utverdil-strategiyu-razvitiya-arktiki-1161434016.html
Путин утвердил стратегию развития Арктики
Путин утвердил стратегию развития Арктики - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Путин утвердил стратегию развития Арктики
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Соответствующий указ размещен на РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T20:10
2026-11-26T20:10
2026-11-26T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Документом правительству поручается в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.Обеспечение реализации Стратегии, утвержденной данным указом, и контроля за этим процессом также возложено на правительство РФ."Представлять президенту Российской Федерации ежегодно до 15 июня года, следующего за отчетным, доклад о результатах реализации Стратегии", – отмечается в указе.Документ вступает в силу со дня подписания, 26 ноября 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), закон и право, арктика, новости, политика
Путин утвердил стратегию развития Арктики
Путин утвердил стратегию развития и обеспечения нацбезопасности в Арктической зоне РФ
20:10 26.11.2026 (обновлено: 20:14 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В целях усиления координации деятельности органов публичной власти, институтов гражданского общества и организаций по обеспечению национальных интересов Российской Федерации в Арктике и комплексному социально-экономическому развитию Арктической зоны постановляю: утвердить Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике", – сказано в указе.
Документом правительству поручается в шестимесячный срок разработать комплексный проект развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора и представить его на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обеспечение реализации Стратегии, утвержденной данным указом, и контроля за этим процессом также возложено на правительство РФ.
"Представлять президенту Российской Федерации ежегодно до 15 июня года, следующего за отчетным, доклад о результатах реализации Стратегии", – отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня подписания, 26 ноября 2026 года.
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