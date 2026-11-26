https://crimea.ria.ru/20261126/putin-postanovil-otprazdnovat-200-letiya-berdyanska-v-2027-godu-1161425949.html
Путин постановил отпраздновать 200-летие Бердянска в 2027 году
Путин постановил отпраздновать 200-летие Бердянска в 2027 году - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Путин постановил отпраздновать 200-летие Бердянска в 2027 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 200-летия Бердянска. Документ размещен на портале правовой информации. РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T15:31
2026-11-26T15:31
2026-11-26T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 200-летия Бердянска. Документ размещен на портале правовой информации.Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в честь этого события.Ранее Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Он касается Бердянска и приурочен к 200-летию этого города. Проект предусматривает создание в городе автобусных остановок в стилистике, отражающей особенности разных регионов России.Бердянск был основан по указу императора Александра I на побережье Азовского моря у основания Бердянской косы. Непосредственное участие в его основании принял генерал-губернатора Новороссийского края граф Михаил Воронцов. Официальный статус города Бердянск получил в 1841 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), бердянск, новости, новые регионы россии, запорожская область
Путин постановил отпраздновать 200-летие Бердянска в 2027 году
Путин подписал указ о праздновании 200-летия Бердянска в 2027 году
15:31 26.11.2026 (обновлено: 16:12 26.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 200-летия Бердянска. Документ размещен на портале правовой информации.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 200-летия основания города Бердянска Запорожской области", – говорится в указе.
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий в честь этого события.
Ранее Владимир Путин согласился поддержать транспортный проект, предложенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Он касается Бердянска и приурочен к 200-летию этого города. Проект предусматривает создание в городе автобусных остановок в стилистике, отражающей особенности разных регионов России.
Бердянск был основан по указу императора Александра I на побережье Азовского моря у основания Бердянской косы. Непосредственное участие в его основании принял генерал-губернатора Новороссийского края граф Михаил Воронцов. Официальный статус города Бердянск получил в 1841 году.
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