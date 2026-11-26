Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ – главные заявления
Владимир Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ в России – главное
18:49 26.11.2026 (обновлено: 19:15 26.11.2026)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года. Об этом российский лидер заявил на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), в которой принимает участие вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Глава государства отметил, что ценность искусственного интеллекта в мире растет, когда он, как и любая другая технология, проникает во все сферы экономики, жизни, рабочие процессы. И задача России, чтобы эта мощная технология работала на благо общества, подчеркнул Путин.
"Чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения – надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и социальную сферу. Именно в такой логике я предлагаю обновить национальную стратегию искусственного интеллекта России, рассчитанную до 2036 года, утвердить национальный план действий в этой сфере", – сказал президент.
В частности, он поручил дополнительно поддержать развитие национальных моделей ИИ, с помощью которых будет в том числе поддерживаться и развиваться ценностный код российского народа.
"Если модель обучена на чужих ценностях, она не заметно подсказывает эти самые ценности миллионам пользователей, формирует их сознание и ценностный код. Нам надо самим определять требования к безопасности, качеству и поведению собственных фундаментальных моделей. Мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы эти новации как-то и кем-то использовались против интересов нашей страны", – заявил президент.
Путин подчеркнул, что в России для этого есть соответствующие компетенции.
"Исследователи из отечественных компаний, научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в сфере искусственного интеллекта... Да, в некоторых странах гораздо больше денег вкладывают в эти технологии. Но интеллектуальные возможности наших специалистов абсолютно, как сейчас модно говорить, конкурентоспособны", – сказал президент.
Он поручил сформировать экономическую основу для инвестиций в модели суверенного искусственного интеллекта через создание условий для их ускоренного повсеместного внедрения. Компании и органы власти должны обеспечить постоянную обратную связь с отечественными разработчиками с тем, чтобы наращивать качество и возможности суверенных моделей, подчеркнул президент.
Важнейшим направлением для развития искусственного интеллекта является инфраструктура, поэтому для достижения поставленных целей важным является сформировать единый устойчивый независимый контур всей цифровой экономики, добавил президент.
"Речь о строительстве центров обработки данных, о модернизации электросети, внедрении энергоэффективных решений и систем охлаждения. И, конечно, нужно развивать энергомощности, в том числе атомную генерацию. Крупные и малые АЭС – такие технологии являются нашим самым конкурентным преимуществом, самым сильным".
Реализация этих планов требует масштабных инвестиций, сказал Путин, в связи с чем предложил разработать систему государственно-частного партнерства для реализации задач, связанных с внедрением ИИ в энергетике.
Отдельно российский лидер коснулся темы безопасности применения искусственного интеллекта.
"Уже сейчас мы видим кратный рост инцидентов... Октябрь 2026-го года специалисты называют черным октябрем из-за резкого роста кибератак с использованием искусственного интеллекта. Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса", – заявил президент.
При этом не следует вводить избыточные запреты и пытаться блокировать технологии, отметил он.
"Очевидно, что это просто невозможно сделать. А поддержать нужно развитие искусственного интеллекта в интересах России. Поэтому важно предметно заниматься вопросами кибербезопасности, формировать необходимую систему управления технологическим развитием", – подчеркнул Путин.
Тем не менее одновременно следует настраивать правовое регулирование в данной сфере с учетом планов РФ по широкому внедрению искусственного интеллекта, решению взаимодействия людей и интеллектуальных систем.
"Следует определить пределы полномочий и агентов, то есть те шаги, которые они не могут выполнять без контроля и участия человека... Что касается его ошибочных действий, здесь важно настроить инструменты страхования ответственности разработчика и сервиса, применяющего такие передовые системы", – сказал Путин.
Также следует предложить правовые нормы для так называемых мультиагентных систем, когда один агент исполняет роль руководителя, раздавая задачи цифровым исполнителям.
В ряде сфер такие инструменты уже позволяют создавать отдел или даже компанию из одного сотрудника, где агенты выполняют не отдельные поручения, а целый набор сложных задач, отметил Путин.
"Вопросы, о которых я говорю, выходят за рамки привычных категорий. На практике мы еще пока мало сталкивались с такими прецедентами. Поэтому важно, чтобы представители цифровых платформ, банковское сообщество, альянс искусственного интеллекта, деловые объединения вместе договорились о правилах игры и предложили правительству своевременные и правильные решения", – сказал российский лидер.