https://crimea.ria.ru/20261126/putin-poruchil-obnovit-natsionalnuyu-strategiyu-ii--glavnye-zayavleniya-1161433188.html

Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ – главные заявления

Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ – главные заявления - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ – главные заявления

Президент РФ Владимир Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года. Об этом российский лидер заявил на международной конференции... РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T18:49

2026-11-26T18:49

2026-11-26T19:15

россия

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

общество

наука и технологии

it-технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года. Об этом российский лидер заявил на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey), в которой принимает участие вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Глава государства отметил, что ценность искусственного интеллекта в мире растет, когда он, как и любая другая технология, проникает во все сферы экономики, жизни, рабочие процессы. И задача России, чтобы эта мощная технология работала на благо общества, подчеркнул Путин.В частности, он поручил дополнительно поддержать развитие национальных моделей ИИ, с помощью которых будет в том числе поддерживаться и развиваться ценностный код российского народа.Путин подчеркнул, что в России для этого есть соответствующие компетенции."Исследователи из отечественных компаний, научных институтов и вузов входят в число самых цитируемых ученых мира в сфере искусственного интеллекта... Да, в некоторых странах гораздо больше денег вкладывают в эти технологии. Но интеллектуальные возможности наших специалистов абсолютно, как сейчас модно говорить, конкурентоспособны", – сказал президент.Он поручил сформировать экономическую основу для инвестиций в модели суверенного искусственного интеллекта через создание условий для их ускоренного повсеместного внедрения. Компании и органы власти должны обеспечить постоянную обратную связь с отечественными разработчиками с тем, чтобы наращивать качество и возможности суверенных моделей, подчеркнул президент.Важнейшим направлением для развития искусственного интеллекта является инфраструктура, поэтому для достижения поставленных целей важным является сформировать единый устойчивый независимый контур всей цифровой экономики, добавил президент.Реализация этих планов требует масштабных инвестиций, сказал Путин, в связи с чем предложил разработать систему государственно-частного партнерства для реализации задач, связанных с внедрением ИИ в энергетике.Отдельно российский лидер коснулся темы безопасности применения искусственного интеллекта.При этом не следует вводить избыточные запреты и пытаться блокировать технологии, отметил он."Очевидно, что это просто невозможно сделать. А поддержать нужно развитие искусственного интеллекта в интересах России. Поэтому важно предметно заниматься вопросами кибербезопасности, формировать необходимую систему управления технологическим развитием", – подчеркнул Путин.Тем не менее одновременно следует настраивать правовое регулирование в данной сфере с учетом планов РФ по широкому внедрению искусственного интеллекта, решению взаимодействия людей и интеллектуальных систем.Также следует предложить правовые нормы для так называемых мультиагентных систем, когда один агент исполняет роль руководителя, раздавая задачи цифровым исполнителям.В ряде сфер такие инструменты уже позволяют создавать отдел или даже компанию из одного сотрудника, где агенты выполняют не отдельные поручения, а целый набор сложных задач, отметил Путин."Вопросы, о которых я говорю, выходят за рамки привычных категорий. На практике мы еще пока мало сталкивались с такими прецедентами. Поэтому важно, чтобы представители цифровых платформ, банковское сообщество, альянс искусственного интеллекта, деловые объединения вместе договорились о правилах игры и предложили правительству своевременные и правильные решения", – сказал российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), искусственный интеллект, общество, наука и технологии, it-технологии