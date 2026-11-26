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Отключения света до 12 часов: Крыму ограничили подачу электроэнергии
Отключения света до 12 часов: Крыму ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Отключения света до 12 часов: Крыму ограничили подачу электроэнергии
Длительность отключений электроэнергии в Крыму в четверг, 26 ноября, может достигать 12 часов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T09:43
2026-11-26T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Длительность отключений электроэнергии в Крыму в четверг, 26 ноября, может достигать 12 часов. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что в случае продления сроков отключения и введения дополнительных ограничений сообщат об этом дополнительноПолный список отключений можно посмотреть по ссылке.В Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ также уменьшен лимит электрической мощности. "Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. Отключены все очереди. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено", – рассказали в "Севастопольэнерго".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: обещанные графики отключений света начнут действовать с 26 ноября Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фондаОбследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключениях
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Отключения света до 12 часов: Крыму ограничили подачу электроэнергии
В Крыму отключения света составят до 12 часов после ограничения подачи электроэнергии