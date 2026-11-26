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Отключения до 9 часов: какие города и районы Крыма остались без света
Отключения до 9 часов: какие города и районы Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 26.11.2026
Отключения до 9 часов: какие города и районы Крыма остались без света
Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго". В... РИА Новости Крым, 26.11.2026
2026-11-26T08:52
2026-11-26T08:52
2026-11-26T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго". В Севастополе электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. Отключены все очереди, проинформировали в "Севастопольэнерго".По состоянию на 08:30 ограничена подача электроэнергии в Симферопольском районе (населенные пункты Мирное, Ключи, Новозбурьевка), Белогорском районе (Крымская Роза, Ароматное, Вишневое, Цветочное), Джанкойском районе (56 населенных пунктов), Бахчисарайском районе (Ароматное, Репино, Брянское, Каштаны, Дорожное, Дубровка, Суворово, Айвовое, Тенистое, частично: Маловидное, Угловое, Плодовое).Кроме того, частично обесточены Советский район (населенные пункты Краснофлотский, Шахтино, Марково), Первомайский район (Калинино, Левитановка, Гришино, Фрунзе), Раздольненский район (Ручьи, Кумово, Максимовка, Камышное, Коммунарное, Огородное, Ручьи, Федоровка, Славное, Котовское, Рылеевка, Нива).Также без света частично остались городские округа Феодосия и Судак, города Джанкой, Симферополь, Армянск.На предприятии уточнили, что в раде регионов ориентировочное время отключения составляет от 3 до 9 часов.В Севастополе электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. Отключены все очереди, проинформировали в "Севастопольэнерго". Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ – это исключает предварительное информирование потребителей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: обещанные графики отключений света начнут действовать с 26 ноября Отключения света в Крыму: как работают клиентские службы Социального фондаОбследования и медпомощь: как работают больницы Крыма при отключениях
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новости крыма
Отключения до 9 часов: какие города и районы Крыма остались без света
В Крыму отключения света до 9 часов начались утром 26 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Утром в четверг, 26 ноября, ряд городов и районов Крыма остались без света. Отключения могут длиться до 9 часов, сообщили на предприятии "Крымэнерго". В Севастополе электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. Отключены все очереди, проинформировали в "Севастопольэнерго".
По состоянию на 08:30 ограничена подача электроэнергии в Симферопольском районе (населенные пункты Мирное, Ключи, Новозбурьевка), Белогорском районе (Крымская Роза, Ароматное, Вишневое, Цветочное), Джанкойском районе (56 населенных пунктов), Бахчисарайском районе (Ароматное, Репино, Брянское, Каштаны, Дорожное, Дубровка, Суворово, Айвовое, Тенистое, частично: Маловидное, Угловое, Плодовое).
Кроме того, частично обесточены Советский район (населенные пункты Краснофлотский, Шахтино, Марково), Первомайский район (Калинино, Левитановка, Гришино, Фрунзе), Раздольненский район (Ручьи, Кумово, Максимовка, Камышное, Коммунарное, Огородное, Ручьи, Федоровка, Славное, Котовское, Рылеевка, Нива).
Также без света частично остались городские округа Феодосия и Судак, города Джанкой, Симферополь, Армянск.
На предприятии уточнили, что в раде регионов ориентировочное время отключения составляет от 3 до 9 часов.
В Севастополе электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам и чередования потребителей. Отключены все очереди, проинформировали в "Севастопольэнерго". Электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ – это исключает предварительное информирование потребителей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в Крыму с 25 ноября будет ограничена подача электроэнергии на 30% на период не более 10 дней. Пик отключений прогнозируется в период с 12:00 до 15:00. По словам Аксенова, конкретных графиков подачи электроэнергии нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме. Аналогичные ограничения в подаче света анонсировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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