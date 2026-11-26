Названа дата ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин проведет ежегодную прямую линию 10 декабря в 12:00
09:11 26.11.2026 (обновлено: 09:17 26.11.2026)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию 10 декабря в 12:00, сообщает пресс-служба Кремля.
"10 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны", - говорится в сообщении.
Вопросы от граждан будут принимать с пятницы, 27 ноября, и вплоть до окончания программы 10 декабря.
Как задать вопрос
Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.
Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Можно воспользоваться и чат-ботом в мессенджере МАХ.
Ранее стало известно, что подготовка к 23-й прямой линии с президентом России началась. В этом году при подготовке активно используются нейросети. Это позволит обработать большее количество обращений граждан.
22-я прямая линия с президентом России состоялась 19 декабря 2025 года. Эфир длился 4,5 часа. На мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В рамках традиционного формата глава государства ответил на ряд вопросов СМИ и обратившихся к нему россиян, общее число обращений превысило три миллиона.