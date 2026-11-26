https://crimea.ria.ru/20261126/nazvana-data-ezhegodnoy-pryamoy-linii-prezidenta-rf-vladimira-putina-1161409610.html

Названа дата ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина

Названа дата ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Названа дата ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию 10 декабря в 12:00, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T09:11

2026-11-26T09:11

2026-11-26T09:17

новости

владимир путин (политик)

россия

прямая линия с владимиром путиным

прямая линия с президентом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную прямую линию 10 декабря в 12:00, сообщает пресс-служба Кремля.Вопросы от граждан будут принимать с пятницы, 27 ноября, и вплоть до окончания программы 10 декабря.Как задать вопросКаждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера: +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40.Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Можно воспользоваться и чат-ботом в мессенджере МАХ.Ранее стало известно, что подготовка к 23-й прямой линии с президентом России началась. В этом году при подготовке активно используются нейросети. Это позволит обработать большее количество обращений граждан.22-я прямая линия с президентом России состоялась 19 декабря 2025 года. Эфир длился 4,5 часа. На мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В рамках традиционного формата глава государства ответил на ряд вопросов СМИ и обратившихся к нему россиян, общее число обращений превысило три миллиона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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