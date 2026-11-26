Назначен врио губернатора Мурманской области
Врио губернатора Мурманской области назначен глава местного минздрава Дмитрий Панычев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистерский портфель
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет глава местного минздрава Дмитрий Панычев. Об этом сообщили в областном правительстве.
"С 25 ноября 2026 года и до назначения Указом президента Российской Федерации временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона обязанности губернатора Мурманской области временно исполняет заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев", - говорится в сообщении.
Органы исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области работают в штатном режиме, добавили в правительстве региона.
Мещанский районный суд Москвы в среду заключил Чибиса под стражу на два месяца, до 23 января. Ему вменяются два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. Защита намерена обжаловать решение об аресте.
Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Андрея Чибиса в должности губернатора Мурманской области.