https://crimea.ria.ru/20261126/naznachen-vrio-gubernatora-murmanskoy-oblasti-1161414372.html

Назначен врио губернатора Мурманской области

Назначен врио губернатора Мурманской области - РИА Новости Крым, 26.11.2026

Назначен врио губернатора Мурманской области

Исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет глава местного минздрава Дмитрий Панычев. Об этом сообщили в областном правительстве. РИА Новости Крым, 26.11.2026

2026-11-26T11:17

2026-11-26T11:17

2026-11-26T11:17

мурманская область

андрей чибис

новости

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/1a/1149749909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a01f75010f625ad12457265c5e61d1bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет глава местного минздрава Дмитрий Панычев. Об этом сообщили в областном правительстве.Органы исполнительной власти и местного самоуправления Мурманской области работают в штатном режиме, добавили в правительстве региона.Мещанский районный суд Москвы в среду заключил Чибиса под стражу на два месяца, до 23 января. Ему вменяются два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. Защита намерена обжаловать решение об аресте.Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Андрея Чибиса в должности губернатора Мурманской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, андрей чибис, новости, россия